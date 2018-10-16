كوارث بالجملة فى مدرسة تجريبية بإمبابة والثعابين تهدد حياة التلاميذ.. فيديو

أعترف أنور حامد مدير مدرسة الثورة التجريبية بإمبابة بوجود إهمال داخل المدرسة ولكن لا يصل الأمر لدرجة وجود ثعابين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أنه لا يوجد ثعابين بالمدرسة كما تقول إحدى السيدات مؤكدا أن ما قيل مجرد شائعات.



وتحدث عن الفيديو الذى عرضته القناة بوجود قمامة داخل المدرسة وقال إن هذه القمامة كان فى أول يوم دراسي وتم رفعها على الفور.



وقالت سيدة تدعى ناهد إن ابنتها سجود طالبة بمدرسة الثورة التجريبية بإمبابة تعرضت لـ لدغة ثعبان داخل المدرسة، وقامت والدة الطالبة بعرض فيديو يوضح إصابات ابنتها فى القدم وأن تقرير الطبيب هو من قال إن الإصابات الموجودة فى قدم سجود ناتجة عن لدغة ثعبان غير سام وليست إصابة عادية.



وأشارت إلى أن الثعابين تعيش فى الأشجار الموجودة داخل المدرسة، موضحة أن ابنتها لن تذهب للمدرسة إلا بعد قتل الثعابين الموجودة لأن هذه يهدد حياتها للخطر.