ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

كوارث بالجملة فى مدرسة تجريبية بإمبابة والثعابين تهدد حياة التلاميذ.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
البهى عمرو
أعترف أنور حامد مدير مدرسة الثورة التجريبية بإمبابة بوجود إهمال داخل المدرسة ولكن لا يصل الأمر لدرجة وجود ثعابين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامى معتز الدمرداش، أنه لا يوجد ثعابين بالمدرسة كما تقول إحدى السيدات مؤكدا أن ما قيل مجرد شائعات.

وتحدث عن الفيديو الذى عرضته القناة بوجود قمامة داخل المدرسة وقال إن هذه القمامة كان فى أول يوم دراسي وتم رفعها على الفور.

وقالت سيدة تدعى ناهد إن ابنتها سجود طالبة بمدرسة الثورة التجريبية بإمبابة تعرضت لـ لدغة ثعبان داخل المدرسة، وقامت والدة الطالبة بعرض فيديو يوضح إصابات ابنتها فى القدم وأن تقرير الطبيب هو من قال إن الإصابات الموجودة فى قدم سجود ناتجة عن لدغة ثعبان غير سام وليست إصابة عادية.

وأشارت إلى أن الثعابين تعيش فى الأشجار الموجودة داخل المدرسة، موضحة أن ابنتها لن تذهب للمدرسة إلا بعد قتل الثعابين الموجودة لأن هذه يهدد حياتها للخطر.

ترشيحاتنا

البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

كلب يهاجم طفلا بالابتدائي أثناء خروجه من مدرسة فى النزهة

الرئاسة: نتباحث حول استعادة حركة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ.. فيديو

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

صدى البلد يهنئ المذيعة لميس الشافعي والمخرج حازم عمر بالزفاف السعيد

قلق إسرائيلي من مساعي مصر لمنع نقل السفارة الأسترالية إلى القدس المحتلة

موسى: تفتيش القنصلية السعودية بتركيا ذكرني بما حدث للعراق قبل الغزو الأمريكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية
معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو
الرئاسة: نتباحث حول استعادة حركة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ.. فيديو
البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟