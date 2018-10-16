ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نائب مجلس الشيوخ الروسي: السيسى ألقى خطابا تاريخيا أمام الفيدرالية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد مستشار نائب مجلس الشيوخ الروسى أندريه باكلانوف اليوم الثلاثاء أن مصر تقوم بجهود عظيمة فى مجال محاربة الإرهاب، وأن العالم بأجمعه يستفيد من خبرات مصر وروسيا فى هذا المجال.

وقال بكلانوف - في تصريح لقناة إكسترا نيوز - إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أول رئيس من دولة أخرى يلقى كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسى وهو أمر له دلالاته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ألقى خطابا تاريخيا أمام الفيدرالية الروسية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تطور سريع في زيادة عدد السياح الروس لمصر مستقبلا، موجها شكره للمصريين على حسن ضيافتهم للسياح الروس.

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

هنري يخفى ماركة حذاءه لتفادي أزمة في موناكو بسبب الرعاة.. صورة

الرئاسة توضح الملفات المطروحة للنقاش في قمة السيسي وبوتين.. فيديو

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

سقوط عصابة البيجو بالفيوم.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن.. صور

بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات الأمم الأفريقية

رجال سلة الأهلي يخسر أمام الرادسي التونسي ببطولة الحريري

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

كوارث بالجملة فى مدرسة تجريبية بإمبابة والثعابين تهدد حياة التلاميذ.. فيديو

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

الجيش الليبي يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة للإرهابي هشام عشماوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية
معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو
الرئاسة: نتباحث حول استعادة حركة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ.. فيديو
البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟