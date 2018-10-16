نائب مجلس الشيوخ الروسي: السيسى ألقى خطابا تاريخيا أمام الفيدرالية

أكد مستشار نائب مجلس الشيوخ الروسى أندريه باكلانوف اليوم الثلاثاء أن مصر تقوم بجهود عظيمة فى مجال محاربة الإرهاب، وأن العالم بأجمعه يستفيد من خبرات مصر وروسيا فى هذا المجال.



وقال بكلانوف - في تصريح لقناة إكسترا نيوز - إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أول رئيس من دولة أخرى يلقى كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسى وهو أمر له دلالاته، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ألقى خطابا تاريخيا أمام الفيدرالية الروسية.



وأشار إلى أنه سيكون هناك تطور سريع في زيادة عدد السياح الروس لمصر مستقبلا، موجها شكره للمصريين على حسن ضيافتهم للسياح الروس.