أبو جاد: خطاب السيسي أمام البرلمان الروسي خارطة طريق لحل الأزمات

اعتبر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الخطاب السياسى الشامل الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسى بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة الأزمات والمشكلات التي تواجه عدد من دول العالم، خاصة داخل منطقة الشرق الأوسط، وكذلك مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود التي باتت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين.



طالب " أبو جاد " فى بيان له المجتمع الدولى بأن يعمل سريعا على تنفيذ رؤية مصر الواضحة والحاسمة التي طرحها السيسي في ملف مكافحة الإرهاب بصورة شاملة، فضلا عن رؤيته بشأن الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وحل أزماتها بالحوار والطرق السلمية، ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول مؤكدا ان تنفيذ رؤية السيسي لحل الأزمات الدولية والإقليمية، ومواجهة الإرهاب، وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء قرارات الشرعية الدولية، وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة سوف يضمن إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والعالم كله.



وتوقع النائب حسين أبو جاد أن تحقق الزيارة الحالية للرئيس السيسى جميع أهدافها وفى مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.