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برلمان

فرج عامر: نتابع نتائج زيارة السيسى لروسيا على المشروعات المشتركة ‏

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:52 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر
فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الخطاب السياسي الشامل الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس الفيدرالية الروسى كان واضحا وحاسما تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال "عامر" في بيان له، إن العالم أشاد برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى سوريا وليبيا وطرح رؤية مصر التى تكفل إنهاء الأوضاع الصعبة داخل سوريا وليبيا.

وتوقع المهندس محمد فرج عامر أن تحقق الزيارة الحالية للرئيس السيسى إلى روسيا نتائج إيجابية كبيرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية وغيرها مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع نتائج زيارة الرئيس السيسى بشأن العلاقات والمشروعات والصناعية المشتركة بين مصر وروسيا خاصة فى ضوء مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة شرق قناة السويس.

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