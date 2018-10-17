نخبة من الفنانين في حفل تسليم جوائز القاهرة للتصميم.. صور

خلال أمسية رائعة أحياها النجم محمود العسيلي وفريق كايرو ستيبس، أقيم حفل تسليم جوائز القاهرة للتصميم في أحد فنادق القاهرة، حيث شهد حضور عدد من مشاهير الفن منهم "أروى جودة وغادة عادل وإدوارد والفنانة القديرة إيمان والإعلامية إنجي علي و الفنانة الشابة أمينة خليل"، حيث شاهدوا التصاميم والعروض المشاركة في المسابقة وتسليم الجوائز الشرفية والجوائز الرئيسية للمسابقة في الفئات الـ6 بها، والتي تضمنت "تصميم الحلي، تصميم المشاهد السينمائية، المناظر الخارجية، الحدائق والمعمار، المنتجات، التصميم الداخلي والديكور".





واستمرت فعاليات "جائزة القاهرة للتصميم" على مدار 3 أيام بمشاركة لجنة التحكيم المتميزة والمكونة من نخبة من أفضل المصممين على الساحة المحلية والدولية مثل عزة فهمي مصممة الحلي، ومصمم الديكور عمرو حلمي، والمصمم العالمي كريم مختجيان، ومصمم المشاهد السنيمائية أنسي أبو سيف، والمعماري المتميز طارق نجا.





كما تضمنت الفعاليات، إلى جانب المسابقة الرسمية، وللمرة الأولى في مصر، معرض التصميم Design Showcase، الذي تضمن 40 تصميمًا فريدًا يقدمهم أفضل المصممين وعدد من المصممين الشباب بالتعاون مع أهم المصنعين والموردين المصريين.



