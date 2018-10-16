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محافظات

رئيس مدينة شبرا الخيمة يبحث مشكلة تسرب مياه مساكن اسكو.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:17 م
مشكلة تسرب مياه مساكن
مشكلة تسرب مياه مساكن اسكو
إبراهيم الهوارى
قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة ببحث مشكلة شكوى سكان بلوك رقم ٢٩ بمساكن اسكو بحي شرق شبرا الخيمة بشأن تسريب مياه من تحت المبنى حيث انتقل رئيس المدينة يرافقه مدير المتابعة ومدير الصرف الصحي بحي شرق، ومدير شبكات مياه بهتيم ومدير المرافق بحي شرق إلى مكان الشكوى.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود أربعة غرف تفتيش للبلوك مخالفة للمواصفات منها ٢ غرفة بدون أرضية خرسانية ومخالفة للمواصفات الفنية مما أدى إلى تسريب مياه الصرف الصحي تحت أرضية وجدران المبنى و٢ غرفة تحتاج إلى ترميمات وقد تم التنبيه على سكان البلوك بسرعة الترميم لعدم تسرب المياه وذلك بعد قيام مسئولي الصرف الصحي بالمرور على الغرف الأربعة.

كما قام رئيس شبكات مياه بهتيم بإرسال حفار وفرقة من رجال الصيانة للحفر للبحث على محبس قديم قريب من البلوك وبالفعل وجد تسريب خفيف للمياه وعلى الفور تم عمل الصيانة اللازمة للمحبس لعدم تسرب المياه مرة أخرى وتم تجفيف المياه وردم الحفر بعد عمل الصيانة اللازمة وقد تم التنبيه على الأهالي بسرعة إصلاح غرف التفتيش الخاصة بهم.
رئيس مدينة شبرا الخيمة يبحث مشكلة تسرب مياه مساكن اسكو.. صور
رئيس مدينة شبرا الخيمة يبحث مشكلة تسرب مياه مساكن اسكو.. صور
رئيس مدينة شبرا الخيمة يبحث مشكلة تسرب مياه مساكن اسكو.. صور

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