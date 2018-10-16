كفافي: 14 ألف إشهار بسجل الضمانات المنقولة بقيمة 424 مليار جنيه

قال محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score، إن عدد الاشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغ 14.056 ألف ضمانة مشهرة بقيمة ضمانات بلغت نحو 424 مليار جنيه منذ بدء التسجيل مارس الماضي.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلي الثالث اليوم ، أن الشركة وقعت عقودا مع نحو 56 جهة منها 35 بنكا و20 شركة تأجير تمويلي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أوضح كفافي أن هناك حوالي 14.6 مليون فرد و288 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلين لدى شركته، مؤكدا أن هناك نحو 152 ألف استعلام تم على الشركات الصغيرة والمتوسطة عقب بدء تفعيل السجل المصري للضمانات المنقولة مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 67 ألف استعلام خلال الربع الأول من العام الجارى.



وأشار إلى أن ذلك يعد مؤشرا على زيادة طلبات القروض والتمويلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقب بدء تفعيل السجل، وخاصة مع تخصيص 20٪ من محفظة البنوك لتمويل هذا النشاط ليصل بإجمالي تمويلاته حوالي 110 مليارات جنيه، مقابل حوالي 85 مليار جنيه قبل تفعيل السجل.



وتابع كفافي:"سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وتعد أيضا من أوائل الدول العربية التى تقوم بإصدار تشريع خاص لسجل الكترونى للضمانات المنقولة، ويساهم السجل فى تحسين ترتيب مصر ضمن تقرير ممارسة الأعمال والحصول علي درجات إضافية ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي".



ومن جانبه استعرض كريم حمدي، رئيس قطاع السجل المصري للضمانات المنقولة ، المزايا الممنوحة لعملاء الشركة من هذا السجل،حيث يمكن السجل من اشتراك جميع البنوك والشركات فى خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، بخطوط ربط مؤمنة وقائمة بالفعل مع جميع الجهات المشتركة ، مع توفير بنية تحتية وتوافر جميع المتطلبات التكنولوجية لتشغيل وحفظ البيانات بأحدث تكنولوجيا متوفرة عالميا.



وأوضح ان هناك مزايا لتشغيل السجل إلكترونيا ممثلة فى التسهيل علي الجهات الدائنة فى إشهار البيانات بشكل سريع من طرفهم مباشرة وتوافر مركز طوارئ للاحتفاظ بنسخة من جميع البيانات المشهرة ، مع إمكانية الاستعلام واستخراج البيانات التى إشهارها الكترونيا.



وأشار الى أنه من المنتظر توقيع بروتوكول تعاون مع السجل التجاري لبحث هذه السجلات وعمل إحصائية بمديونياتها .