مي عبدالحميد: 17 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري لـ 200 ألف مستفيد من المليون وحدة

قالت مى عبدالحميد المدير التنفيذى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، أن إجمالى المبالغ التى تم ضخها فى وحدات الإسكان الاجتماعى حتى بداية الشهر الجارى 17 مليار جنيه تقريبا لكافة البنوك والشركات القائمة بتمويل قروض الإسكان الاجتماعى لمستفيدى مشروع الدولة للإسكان لمحدودى الدخل "المليون وحدة" لنحو 200 ألف عميل استفادوا حتى الآن بمتوسط 90 ألف جنيه قيمة قرض التمويل العقارى لكل عميل بعد خصم الدفعات المقدمة والدعم من قيمة الوحدة السكنية.





وأوضحت "عبدالحميد" فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن المتبقى من مبادرة البنك المركزى لدعم نشاط التمويل العقارى بشريحتيها الأولى والثانية نحو 3 مليارات جنيه سيتم استخدامها فى تمويل العملاء والمستفيدين خلال الفترة المتبقية من 2018 وعلى حد أقصى بداية العام المقبل.



