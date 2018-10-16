عرض فيلم كفر ناحوم بمهرجان لندن السينمائى غدا

يعرض بمهرجان لندن السينمائي غدا الأربعاء الفيلم اللبناني كفر ناحوم، والذى نافس على سعفة مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة، وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة.



كفر ناحوم تم عرضه أيضا مهرجان تورنتو السينمائى الدولى بدورته الـ43، وهو من تمثيل زين الرفيع، ويوردانوس شيفراو، وكوثر الحداد، وفادى كمال، ونور الحسينى، وكيدرا عزام.



وتدور أحداثه فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية طاحنة، يسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، يعانى من عدد من المشاكل.

