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أروى جودة: فعاليات جائزة القاهرة للتصميم عكست مستوى المصممين المصريين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:43 م
اروى جودة
اروى جودة
آية التيجي
أثنت الفنانة أروى جودة على التصميمات التي تم عرضها خلال حضورها في فعاليات "جائزة القاهرة للتصميم"، والتي عكست مستوى المصممين المصريين، كما أبدت اعجابها بالحلي المبتكرة التي شاركت في فئة تصميم الحلي في المسابقة.

وتضمنت الفعالية إلى جانب المسابقة معرض التصميم Design Showcase، الذي تضمن 40 تصميمًا فريدًا يقدمهم أفضل المصممين وعدد من المصممين الشباب بالتعاون مع أهم المصنعين والموردين المصريين.

من جانبه صرح هشام مهدي، مؤسس جائزة القاهرة للتصميم والرئيس التنفيذي لمجموعة مهدى بأن الفعالية قد عكست الإهتمام بالتصميم في مصر ولفتت إلى إمكانات المصممين المصريين التي تستحق أن تخرج إلى النور، وهو ما تهدف إليه المسابقة والمعرض لتسليط الضوء على هذه المواهب وإعطاءهم المجال لعرض أفكارهم وتقديرها، ليتم فيما بعد تسهيل سبل التعاون بينهم بين كبار المصنعين لإنتاج منتجات فعلية في السوق المحلي وتصديرها فيما بعد للأسواق العالمية.

والجدير بالذكر أن جائزة القاهرة للتصميم هي مسابقة سنوية تسعى لإنشاء منصة للتصميم لتمكين المتخصصين فى المجالات المختلفة من استكشاف فرص جديدة ، وتوفير معيار للتميز والذى سيمنح الفرصة للأجيال المستقبلية من المصممين للاعتماد عليه لدعم نمو الصناعة للتتنافس مصر على الخريطة العالمية.

وجاء ذلك خلال أمسية رائعة أحياها النجم محمود العسيلي وفريق كايرو ستيبس، والتي أقيمت حفل تسليم جوائز القاهرة للتصميم في أحد فنادق القاهرة، حيث شهد حضور عدد من مشاهير الفن مثل أروى جودة وغادة عادل وإدوارد والفنانة القديرة إيمان والإعلامية إنجي علي و الفنانة الشابة أمينة خليل، حيث شاهدوا التصاميم والعروض المشاركة في المسابقة وتسليم الجوائز الشرفية والجوائز الرئيسية للمسابقة في الفئات الستة للمسابقة التي تضمنت تصميم الحلي وتصميم المشاهد السينمائية وتصميم المناظر الخارجية والحدائق والمعمار والمنتجات والتصميم الداخلي والديكور.

هذا وقد استمرت فعاليات "جائزة القاهرة للتصميم" على مدار ثلاثة أيام بمشاركة لجنة التحكيم المتميزة، والمكونة من نخبة من أفضل المصممين على الساحة المحلية والدولية مثل عزة فهمي مصممة الحلي، ومصمم الديكور عمرو حلمي، والمصمم العالمي كريم مختجيان، ومصمم المشاهد السنيمائية أنسي أبو سيف، والمعماري المتميز طارق نجا.

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