هم يبكي وهم يضحك.. من أرشيف صفحات الوفيات

"إكرام الميت .. نعيه"، لازمت الصحف الورقية المصريين في كل شيء، في أفراحهم، آرائهم، مشكلاتهم، حتى في طعامهم، فقد أنشأوا علاقة وثيقة بين صفحات الجرائد ووجبة السمك، حتى أنها لم تتركهم في أحزانهم؛ فخصصت صفحة كاملة للوفيات بالجرائد القومية، لكي ينعى كل من يريد من يذهب إلى الدار الآخرة.





وقديمًا كان المنادي يدور في أرجاء قرية المتوفى وما حولها، معلنًا اسمه، وتطورت لتشمل الإذاعة عن حالات الوفاة في المساجد القريبة، ولكن بعد صدور ما يعرف بالنعي في الصفحات اليومية واستخدامها في التفاخر والدعاية؛ وصلت تكلفة المجاملات إلى «100 مليون جنيه سنويًا»، ولكن لم تخل صفحات الوفيات المخصصة للعويل من الطرائف، يرصدها لكم موقع «صدى البلد».





«إن كان له مكان»

في سابقة طريفة من نوعها، استلم «أنطوان الجميل» -رئيس تحرير الأهرام في أوائل القرن العشرين- نعي من أحد الأشخاص يريد نشره ولكنه وصل في توقيت الطباعة، فكتب الجميل ملاحظة أسفل النعي، تقول: "ينشر إن كان له مكان"، وقد كان النعي على صفحة الوفيات في صباح اليوم التالي بهذا الشكل: "ننعي فلان الفلاني.. أسكنه الله فسيح جناته إن كان له مكان".





«دين ووطن وأمهم فضيلة»

في سابقة أخرى لجريدة الأهرام على صفحة الوفيات، أثار نعي نشرته الجريدة العديد من النقاشات والتفسيرات، حيث كان نصه كالتالي: "البقاء لله توفت إلي رحمة الله تعالي السيدة فضيلة كريمة المحامي الراحل محمد –فوزير- فايد، والدة المرحومين -دين ووطن وحق وواجب- وسيقام العزاء في 82 ‏شارع عباس العقاد ـ مدينة نصر"، وهو ما جعل البعض يتكهن حوله، حتى ان البعض علقوا بأنه ربما يكون رسالة جاسوسية بتشفير الكلمات، ولكن بعد البحث والتحقيق وُجد أن الاسم الصحيح لتلك السيدة المصرية هو «فضيلة محمد فوزي فايد» وقد سمت أولادها بتلك الأسماء فعلًا.





«والله ما هزعلكم»

نشرت إحدى الجرائد بالخطأ خبر وفاة شخص يدعى «ماركوس جرويس» عام 1940، وعندما طالع خبر نعيه في الجريدة؛ أصيب بسكتة قلبية ومات في الحال إثر الصدمة.





وبالنسبة لأكثر نعي طرافة فكان ما نشرته جريدة أمريكية تنعى فيه بالخطأ، الأديب الكبير فيكتور هوجو، ولكن بعد مرور 10 سنوات، توفي هوجو بالفعل، فنشرت الجريدة مانشيت كبير بعنوان «نحن أول من أعلن وفاة هوجو».





ويحكي الراحل «أنيس منصور» في كتابه «والله زمان يا حب» عن نكتة أغضبت الرئيس عبد الناصر بشدة، وهي أن مواطن يجلس في مقهى كل يوم، فإذا أمسك الصحيفة ينظر إلى الصفحة الأولى ويبصق عليها، فلاحظ أحد رواد المقهى هذا السلوك الغريب وسأله: -سيادتك بتقرأ الجرنال بطريقة غريبة، أنا نفسي أعرف بتقرأ إيه؟ .. فقال له: أنا أقرأ الوفيات .. =ولكن الوفيات في الصفحة الأخيرة .. فجاء الرد: لكن اللي في بالي لن يموت إلا في الصفحة الأولى!"





«لا تأخذ الموت على محمل الجد»