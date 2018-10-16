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فن

محمد رضا يستعد لتصوير الموقف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يستعد الفنان محمد رضا لتصوير فيلمه الجديد "الموقف" وهو ثاني أعماله من موقع البطولة المطلقة.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، حول سائق ميكروباص متورط في قضية ما يبحث عن براءته طول أحداث الفيلم مما يوقعه في كثير من المواقف الكوميدية.

ويشارك في بطولة "الموقف" عايدة رياض، طلعت زكريا، منة فضالي، عارفة عبدالرسول، حسن عبدالفتاح، أحمد تهامي، محسن منصور.. قصة محمد رضا، سيناريو وحوار أسامة حسام الدين، إخراج ممدوح زكي، إنتاج "صولو ميديا" أشرف عبدالعزيز.

ومن ناحية أخرى، ينتظر رضا عرض أحدث أفلامه "اتنين في واحد" والذي يشارك في بطولته بجوار النجمين خالد سليم ولطفي لبيب.

فيلم "اتنين في واحد" تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وهو من تأليف محمود حسن عبدالعليم، وإنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج وائل الرومي.

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