مسئول بالبنك الدولي: 18 مليار دولار استثمارات في أفريقيا

أكد الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن جملة استثمارات المجموعة في أفريقيا تبلغ 18 مليار دولار، مؤكداً أنها ترتكز علي تنمية الموارد البشرية للتخلص من دائرة الفقر.





وأضاف "غانم" في تصريح خاصة لـ "صدى البلد" أن أبرز الاستثمارات التي يمولها البنك في افريقيا في قطاع البنية التحتية بغرض تحقيق التنمية المستدامة للفئات الفقيرة خصوصا الشباب وتمكين المرأة؛ من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات المياه والصرف الصحي.



