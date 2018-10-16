الجيش الليبي يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة للإرهابي هشام عشماوي

نفت القيادة العامة للقوات المُسلحة الليبية ما نقلته كافة الوسائل الإعلامية سواء المحلية أو العالمية حول ملف التحقيقات مع الإرهابي هشام عشماوي، وذلك عقب القبض عليه في الأراضي الليبية.



وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع مُتعددة قالت إنها تتضمن اعترافات لعشماوي أدلى بها خلال التحقيقات التي بدأتها الجهات المعنية في ليبيا.



من جانبها شددت القيادة العامة في بيان لها على أن كافة التحقيقات تتم تحت بند سري للغاية، وأن كل ما يتم تداوله من معلومات حول عمليات تحقيق تجري مع عشماوي ما هو إلا إشاعات، وفق ما نقلته فضائية 218 الليبية.



وألقت قوات الجيش الوطني القبض على الإرهابي عشماوي في الـ8 من أكتوبر الجاري خلال عملية نوعية داخل مدينة درنة.











