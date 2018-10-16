والد طفل يكشف حقيقة اعتداء كلب شرس على نجله أمام مدرسة في النزهة

قال حسن فتوح، والد الطفل الذي تعرض لعضة كلب حراسة أمام بوابة مدرسة بعين شمس، إن الصور المنشورة مع الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى ليست صور محمد نجله.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن نجله تعرض لعضة كلب فى قدمه وليست فى وجهه نتيجة قيام الطلاب فى المدرسة بمداعبة الكلب ونتج عنه تعرض محمد للعض، موضحا أن ما قيل بأن هناك انتقاما ليس صحيحا.



وأشار حسن إلى أن نجله فى حالة جيدة، وسيعود للمدرسة بعد استكمال العلاج.

