ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

والد طفل يكشف حقيقة اعتداء كلب شرس على نجله أمام مدرسة في النزهة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البهى عمرو
قال حسن فتوح، والد الطفل الذي تعرض لعضة كلب حراسة أمام بوابة مدرسة بعين شمس، إن الصور المنشورة مع الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى ليست صور محمد نجله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن نجله تعرض لعضة كلب فى قدمه وليست فى وجهه نتيجة قيام الطلاب فى المدرسة بمداعبة الكلب ونتج عنه تعرض محمد للعض، موضحا أن ما قيل بأن هناك انتقاما ليس صحيحا.

وأشار حسن إلى أن نجله فى حالة جيدة، وسيعود للمدرسة بعد استكمال العلاج.

ترشيحاتنا

المهن التعليمية تعلن 3 أخبار سارة للمعلمين.. وتحدد موعد التنفيذ

مدافع فرنسا يواصل ارتكاب الجرائم الكروية أمام ألمانيا

الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة

مستشفى بورفؤاد أول نقطة لاستقبال العاملين بمشروعات شرق بورسعيد.. فيديو

طريقة تحضير الهريسة الدمياطي في المنزل بأقل التكلفة

سقوط عصابة البيجو بالفيوم.. فطيرة جمع أعضاءها من داخل السجن.. صور

جبال أسيوط مصيدة للإرهابيين .. سقوط 42 إرهابيا خلال عامين بمناطق وعرة بالجبلين الغربي والشرقي .. وإفساد إقامة ولاية داعش في غرب ديروط

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

معتز الدمرداش يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟