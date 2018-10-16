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رياضة

البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على نظيرة الأرجنتيني بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التى تضم بجانبهما السعودية والعراق.

سجل جواو ميراندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة جاءت له من كرة عرضية بأقدام نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

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