نقيب الفلاحين بالشرقية: نتمنى أسعار توريد عادلة للقطن

أكد "محمد عبد الستار" نقيب الفلاحين بالشرقية أن انخفاض سعر بيع القطن سبب خسائر فادحة للفلاحين بمحافظة الشرقية وخاصة مع ارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات والأسمدة الزراعية حيث وصل سعر الشيكارة الواحدة إلى 250 جنيها.



وأضاف "عبد الستار" في تصريحات لموقع صدي البلد أنه يتمنى أن يكون هناك سعر عادل للمنتجات والمحاصيل الزراعية مقارنة بأسعار ومستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة ومبيدات.



وأشار نقيب الفلاحين بالشرقية إلى أن وجود تقاوي وبذور طماطم فاسدة يفرض علي الدولة أن تحارب مثل تلك الكوارث للبلد لأن ذلك يحمل أعباء إضافية على المزارعين.