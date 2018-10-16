الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة



وأضاف " راضي " في حواره على قناة " روسيا اليوم"،: "استباق الحقيقة لا نقبله، وندعم معالجة المملكة لقضية اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي".



وتابع: "التنظيمات المتطرفة في المنطقة هي سبب الفوضى واستهداف مفهوم الدولة الوطنية، ومصر لها موقف ثابت من مكافحة الإرهاب، ونحن ضد التنظيمات الإرهابية التي تعمل ضد الدولة وترفع السلاح وتستهدف أمن الشعوب بدرجة كبيرة".



قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر واضح ومحدد من قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، حيث تؤكد مصر أنها داعمة للمملكة، وتحذر من استغلال القضية بشكل سياسي نتيجة كلام مرسل، ولابد من تواجد تحقيق عميق وكامل وشفاف يقود للحقيقة.