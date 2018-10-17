كاتب يشبه مصر بقطاع غزة والسادات بالسنوار.. إسرائيل لا تفيق من غطرستها إلا بضربات موجعة.. وشكوك حول استيعاب تل أبيب لدرس 1973

فيلدمان:

الظرف السياسي الإسرائيلي حاليا يشبه ما قبل اكتوبر 73

الغطرسة الإسرائيلية هي السبب في حرب 73

إسرائيل تشك في السنوار وتخشى نواياه

السنوار يراهن على فشل التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية





نشر موقع "ناشيونال انتريست" مقالا للكاتب شاي فيلدمان، شبه خلاله قائد حركة حماس في غزة، يحيى سنوار، بالرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كما شبه الظرف السياسي الحالي بين إسرائيل وحماس بنظيره الذي كان سائدا بين مصر وإسرائيل قبيل اندلاع حرب اكتوبر عام 1973.





ويقول فيلدمان، :"إن التطور الهام في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر يتشابه مع فصل مأساوي في تاريخ الصراع الذي وقع قبل نحو ستة وأربعين عامًا،" واصفا هذا التشابه بأنه "أمر ملفت للنظر".





وتابع الكاتب، أنه قبل نحو 46 عاما، مُنحت إسرائيل فرصة لتفادي حرب عربية إسرائيلية كبيرة أخرى ، وهي فرصة فاتتها لأنها كانت عالقة في شبكة من المواقف التي لا أساس لها من الصحة وأخطاء في الحسابات. مؤكدا على أنه يجب أن يكون الخيار الذي تواجهه إسرائيل اليوم واضحا على نفس القدر، لكن إسرائيل قد تبقى أسيرة مجموعة مختلفة من المؤسسات المزيفة والموجهة بشكل متساوٍ من السياسات الخاطئة، مثلما حدث قبيل حرب اكتوبر .





واستطرد فيلدمان أن الرئيس السادات قبيل حرب اكتوبر، بعث بالعديد من الرسائل لإسرائيل لكنها لم تستطع قراءتها بشكل صحيح، حيث أكد استعداد مصر الخول في مفاوضات تؤدي لانسحاب اسرائيل نت الأراضي التي احتلتها لكن الأخيرة استمرت في غطرستها ورفضت العرض المصري لحل الأزمة دون الدخول في المواجهة العسكرية.





ويشير الكاتب إلى أن السادات بالتزامن مع عرضه، أكد على الاستعداد المصري لتقديم أي تضحية حتى لو وصلت إلى ملايين الشهداء من أجل استرداد الأرض المصرية المحتلة، مؤكدا أن مصر لن تتنازل عن إنش مربع من أرض سيناء وأنها عازمة على الحرب من أجل استرداد سيناء.





يوضح فلدمان، أن الغطرسة الاسرائيلية أدت بمصر إلى شن حرب اكتوبر، وقدمت مصر خلالها تضحيات أقل بكثير مما كان السادات مستعد لتقديمه، بينما تكبدت إسرائيل خسائر أكبر بكثير مما كانت تحسب له، وفي النهاية، وافقت على ما كانت ترفضه في الماضي، وهو قرارين لوقف إطلاق النار، ثم الانسحاب التام من الأراضي المصرية، واتفاقية سلام لا ترقى نهائيا إلى فكرة السلام الحقيقي الذي اشترطته قبل حرب اكتوبر.





يشبه الكاتب تلك الأجواء بما صرح به السنوار خلال لقائه مع الصحفية الإيطالية، والذي قال خلاله إنه الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق للتهدئة مع إسرائيل لكن بشرط رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.





يقول فيدلمان: "أرسل سنوار رسالة إلى إسرائيل برسالة بسيطة: إن حبس نحو مليوني فلسطيني في سجن واسع النطاق تكون فيه الكهرباء ومياه الشرب وكل شيئ شحيح، هو أمر غير مقبول وغير قابل للاستمرار. ستكون تكاليف وضربات جولة أخرى من العنف ثقيلة للغاية وسيتحمل السكان الفلسطينيون في غزة وطأة هذه التكاليف. مؤكدا أن حماس والفلسطينيين في غزة لن يعانون وحدهم، بل إن أي مواجهة مقبلة سيعاني منها الإسرائيليون أيضا.





لكن العرض الذي قدمه يحيى سنوار قوبل من جانب الاسرائيليين بنوع من الجمود والشك، خاصة وأنهم يعرفون أن السنوار شارك في تصفية نحو 13 شخصا بتهمة علاقتهم بإسرائيل خلال الفترة من 1988 – 1990، بحسب الكاتب.





يوضح فيدلمان أن الإسرائيليين كانوا يعلمون عن السادات أنه النائب المطيع للرئيس للرئيس عبدالناصر الذي أعلن عداءه الشديد لإسرائيل، لكن السادات نجح في إحداث الحراك وشن الحرب بعد رفض السلام، وحصل على الأرض المصرية، وكذلك الأمر بالنسبة ليحيى سنوار،وعرضه لتحويل قطاع غزة إلى سنغافورة.





ورأى الكاتب أن ما ذكره سنوار يتضمن عدة أشياء، أولها أن الفلسطينيين سيعانون من خسائر أكبر وتكاليف أعلى إذا ما دخلوا في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، كما يعتقد سنوار أن إسرائيل لا ترغب بشكل حقيقي في طرد سلطة حماس من القطاع مقابل إعادة احتلال نحو 2 مليون نسمة في القطاع، أي أن التقييم العام لدى السنوار هو أن أي جولة جديدة من العنف لن تحقق شيئا، وستواجه إسرائيل نفس المعضلات التي تواجهها حاليا، لأن غزة لن تقبل بالحصار.





وطرح فيلدمان سؤالا قال فيه: "هل ستتعلم الحكومة الإسرائيلية اليوم من تجربة عام 1973؟ وأجاب قائلا: " يزعم العديد من الإسرائيليين أن مقترحات سينوار بشأن وقف إطلاق النار وتحويل غزة إلى سنغافورة ثانية ، ستعزز حماس أكثر على حساب من وصفهم بالوطنيين العلمانيين الذين دخلوا في شراكة مع إسرائيل من خلال اتفاق أوسلو. ومع ذلك ، يصعب الهروب من المفارقة التي ينطوي عليها هذا الرد ، لأن حكومة إسرائيل الحالية فعلت كل شيء تقريبًا لإضعاف القوميين العلمانيين الذين يترأسون السلطة الفلسطينية.



