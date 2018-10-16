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حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:32 م
السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق
كـريـم الـخـطـيـب
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو تعد تتويجا للعلاقات المصرية الروسية لمسار تم فيه تحقيق تطابق سياسي واستراتيجي وأمني بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدولتين.

وأضاف «حجازي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك حجم تبادل تجاري استراتيجي وعسكري ضخم تخطي 6.9 مليار دولار.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تحالف استراتيجي ضخم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا ما أكد عليه رئيس وزراء روسيا اليوم، مؤكدا أن هذا التطابق المصري الروسي مبني على أسس تاريخية.

وشدد «حجازي» على أن زمن التحالفات انتهى بين الدول، وأصبح شراكات دولية، مؤكدا أن مصر ستكون داعما لروسيا في المنطقة خلال الفترة القادمة.

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حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

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