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منوعات

اكتشاف سفينة فايكنج أثرية في حقل بالنرويج

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:02 ص
سفينة الفايكنج
سفينة الفايكنج
أماني إبراهيم
اكتشف علماء آثار وجود سفينة للفايكنج مدفونة في أحد حقول المزارعين بالقرب من طريق سريع في مقاطعة أوستفولد، جنوب شرق النرويج، حيث وجد الباحثون من المعهد النرويجي لبحوث التراث الثقافي (NIKU) السفينة على عمق كبير تحت الأرض، باستخدام تقنية جديدة لرادار عالي الدقة. 

وكشفت هذه التقنية عن وجود هيكل كبير على شكل سفينة يبلغ طوله 400 مترا، والجزء السفلي منها لا يزال سليما، وقام علماء الآثار في محاولة اكتشاف ماهية الكيان المجهول، باستخدام بتقنية إعادة بناء رقمية لتوضيح ما كانت عليه السفينة، وفقا لـ"نيوز ويك".

وقال كنوت باشي رئيس قسم الآثار الرقمية في نيكو، وخبير في سفن الفايكنج، أن هذه السفينة تسمى "سفينة جيليستاد"، وأضاف : "ستكون هذه السفينة الجديدة ذات أهمية تاريخية كبيرة حيث يمكن بحثها بكل الوسائل الحديثة لعلم الآثار".

يذكر أن هذه تعد السفينة تعد الرابعة التي تم اكتشافها للفايكنج، والثلاث سفن الأخرى محفوظة جيدا في النرويج، وتشير البيانات الواردة من الرادار إلى أن السفينة كانت مغروسة قديما داخل تل دفن كبير كان قد حرثه المزارعون منذ ذلك الحين، وكان قد اكتشف الفريق آثار في المنطقة لا تقل عن ثماني مدافن قديمة غير مكتشفة من قبل.

ولم يتم تحديد عمر السفينة حتى الآن، ولكن الاكتشاف يقع بجوار تل جيلي يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا، ويُعتقد أنه عمره حوالي 1500 عام، وكشفت بيانات الرادار أيضا عن وجود خمسة بيوت طويلة في الموقع.

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