في اليوم العالمي للتغذية.. 10 نصائح لجسد سليم

يحتفل العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للتغذية، وأوضحت الدكتورة جيهان الدمرداش، استشاري التغذية العلاجية، في هذا السياق، بعض النصائح الغذائية التي يجب اتباعها؛ للحصول على تغذية صحية سليمة للجسد، حيث تتمثل في الآتي:



- المحافظة علي ممارسة التمارين الرياضية .



- لا بد من تناول السلطة أولا فى وجبة العشاء، ثم تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والخضروات وأخيرا النشويات.



- عدم إهمال وجبة الإفطار؛ فهى عامل اساسي يجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك تعمل علي تقليل كمية الاكل المتناول في باقي الوجبات .



- احرص على تناول الفواكه على مدار اليوم فهى تسهل عملية الهضم، وتساعد على امتصاص العناصر التي يحتاجها الجسد.



- يجب التقليل من تناول الأملاح والأطعمة الغنية بالصوديوم، لتجنب الإصابة بالأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.



- ينصح بالتقليل من تناول المواد السكرية؛ فهي تمد الجسم بسعرات حرارية عالية كما تساهم في حدوث تسوس الأسنان.



- احرص على تناول من ٢ إلى ٣ لترات ماء في اليوم؛ حتي لا نصاب بالجفاف، ونتفادي مشكله الامساك التي تحدث في اغلب الوقت نتيجة لـ "قِلَّة شرب الماء".



- الابتعاد عن تناول الشاي خلال الوجبات الغذائية أو بعدها مباشرة لأنّه يعيق من عملية امتصاص الحديد في الجسد.



- عدم تناول الماء أثناء الأكل، حيث يفضل شربه قبل الاكل بـ ربع ساعة او بعد الاكل بنصف ساعة.



- يجب الأمتناع عن تناول المشروبات الغازية؛ لأنها تضر العظام وتسبب الجوع وزيادة الوزن وظهور الكرش.