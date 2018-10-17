خطاب تاريخي لوضع خارطة العالم.. مجلس النواب يشيد بخطاب السيسي أمام البرلمان الروسي.. عابد: يواجه الإرهاب الأسود.. عامر: يحل أزمة سوريا وليبيا.. ووهدان يتوقع عودة الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو

وكيل النواب: عودة الطيران الروسي المباشر بعد زيارة السيسي لموسكو

علاء عابد: السيسي بعث بـ4 رسائل عاجلة للعالم من منبر البرلمان الروسي

فرج عامر: نتابع نتائج زيارة السيسى لروسيا على المشروعات المشتركة ‏

طاقة البرلمان تتوقع تدفق الاستثمارات الروسية لمصر خلال المرحلة القادمة





أكد نواب البرلمان على أهمية القضايا التى جاءت فى الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي، واصفين إياه بالتاريخي، حيث كان الرئيس -طبقا لوصف النواب- واضحا وحاسما فى وضع الحلول للمشكلات الإقليمية والدولية.





وفي هذا الشأن، قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن زيارة الرئيس لروسيا تدشن لبداية شراكة استراتيجية بين البلدين خاصة في ظل الحفاوة الروسية بزيارة الرئيس السيسي والاهتمام بتطور العلاقات بين البلدين الواضح جدا تماما.





وقال وهدان في بيان صحفي له، إنه من المتوقع وجود اتفاق بين روسيا ومصر حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي على أعلى المستويات، والعمل على توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى.





وأشار وكيل النواب إلى أن هناك العديد من المشروعات العملاقة بين مصر وروسيا منها مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى شرق قناة السويس، ومشروع الضبعة النووي، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تساعد البلدين في تعزيز الشراكة بينهم فمصر تعتبر بوابة تجارية واستثمارية ضخمة، للعديد من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية.





وتابع أنه من المزمع الاتفاق على استئناف حركة الطيران المباشر بين المدن الروسية والمصرية الأخرى من أجل استعادة تدفقات السائحين الروس لمصر، عقب عودة الطيران بين القاهرة وموسكو بعد زيارة الرئيس "بوتين" إلى مصر في ديسمبر 2017 .





بدوره أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ان الرئيس بعث بعدة رسائل عاجلة للرأى العام المصرى والروسى والعالمى فى خطابه السياسى الشامل الذى القاه امام مجلس الفيدرالية الروسى فى مقدمتها انه خاطب الشعب الروسى الشقيق من البرلمان الروسى.





وقال عابد في بيان له، إن هذه الرسالة للشعب الروسى تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والروسى خاصة ان الرئيس السيسى وجه التحية للشعب الروسى باسم الشعب المصرى العظيم، مضيفا ان الرسالة الثانية التى وجهها الرئيس السيسى فى هذا الخطاب هى تأكيده للعالم كله ان العلاقات المصرية الروسية قديمة وترجع الى 75 عاما وهذا يعنى ان هناك علاقة خاصة تربط بين مصر وروسيا مؤكدا ان اكبر دليل على ذلك ان الرئيس السيسى اكد فى خطابه ان روسيا كانت دائما اول من قدم يد العون لمصر فى استعادة الأراضي المحتلة وساندت مصر فى بناء السد العالى اضافة الى الدور والموقف التاريخى المشرف لروسيا تجاه مصر وتأييدها لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو عام 2013.





أما الرسالة الثالثة التى أعلنها الرئيس تتعلق بضرورة المواجهة الشاملة من المجتمع الدولى ضد ظاهرة الارهاب الاسود بعد أن أصبحت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا ان الرسالة الرابعة تتعلق برؤية الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا مؤكدا ان العالم يجب ان يسارع وينفذ رؤية الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين على اساس مقررات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





في سياق متصل أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، أن العالم أشاد برؤية الرئيس السيسى بشأن الأوضاع فى سوريا وليبيا وطرح رؤية مصر التى تكفل إنهاء الأوضاع الصعبة داخل سوريا وليبيا.





وتوقع عامر في بيان له، ان تحقق الزيارة الحالية للرئيس السيسى الى روسيا نتائج ايجابية كبيرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية وغيرها مؤكدا ان لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع نتائج زيارة الرئيس السيسى بشأن العلاقات والمشروعات والصناعية المشتركة بين مصر وروسيا خاصة فى ضوء مشروع المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة شرق قناة السويس.





فيما أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن المجتمع الدولي مطالب بالاستفاقة من سباته لمواجهة وتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بشأن ظاهرة الإرهاب وحتمية وجود مواجهة شاملة للارهاب، داعيا المجتمع الدولي ايضا إلى مساندة رؤية السيسي بشأن إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط، خاصة أن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون الا من خلال الضغط على إسرائيل للتوصل إلى حلول عاجلة وعادلة وقائمة على قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.



