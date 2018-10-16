يوفنتوس يستعين بالأطفال لمحاربة العنصرية.. تعرف على التفاصيل

قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي الاستعانة بأطفال أكاديمية النادي من أجل حضور مباراة الفريق أمام جنوى، والمقرر لها السبت في الجولة الـ9 من الدوري الإيطالي بملعب أليانز معقل السيدة العجوز.



وحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا" أن يوفنتوس سيستعين بأطفال الأكاديمية الخاصة باليوفي في المدرج الجنوبي الخاص بالأولتراس، من أجل القضاء على الهتافات العنصرية التي صدرت من مجموعة الأولتراس وتسببت في عقوبات على النادي.



وأشار الموقع إلى أن إدارة اليوفي وافقت على حضور الأطفال بدلًا من ترك المقاعد فارغة في المدرج الذي يغيب عنه الأولتراس، وأيضًا تأييد مبادرة محاربة العنصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في تورينو.



وتعرض فريق يوفنتوس للعقوبات بغلق المدرج الجنوبي، بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي .



ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.