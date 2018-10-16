ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يوفنتوس يستعين بالأطفال لمحاربة العنصرية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
أحمد هاني
قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي الاستعانة بأطفال أكاديمية النادي من أجل حضور مباراة الفريق أمام جنوى، والمقرر لها السبت في الجولة الـ9 من الدوري الإيطالي بملعب أليانز معقل السيدة العجوز.

وحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا" أن يوفنتوس سيستعين بأطفال الأكاديمية الخاصة باليوفي في المدرج الجنوبي الخاص بالأولتراس، من أجل القضاء على الهتافات العنصرية التي صدرت من مجموعة الأولتراس وتسببت في عقوبات على النادي.

وأشار الموقع إلى أن إدارة اليوفي وافقت على حضور الأطفال بدلًا من ترك المقاعد فارغة في المدرج الذي يغيب عنه الأولتراس، وأيضًا تأييد مبادرة محاربة العنصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو في تورينو.

وتعرض فريق يوفنتوس للعقوبات بغلق المدرج الجنوبي، بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي .

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية.

ترشيحاتنا

الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

قرار عاجل من الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على سوازيلاند

كوارث بالجملة فى مدرسة تجريبية بإمبابة والثعابين تهدد حياة التلاميذ.. فيديو

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

شاهد.. رسالة ميدو لـ علي سعيد الكعبى بعد فوز منتخب مصر على سوازيلاند

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن يكشفان عن جديدهما.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟