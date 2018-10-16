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أخبار العالم

كاتب: إسرائيل لم تتعلم دروس حرب أكتوبر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشر موقع "ناشيونال انتريست" مقالا للكاتب شاي فيلدمان، شبه فيه الظرف السياسي الحالي بين إسرائيل وحماس بنظيره الذي كان سائدا بين مصر وإسرائيل قبيل اندلاع حرب أكتوبر عام 1973.

ويقول فيلدمان :"إن التطور الهام في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر يتشابه مع فصل مأساوي في تاريخ الصراع الذي وقع قبل نحو ستة وأربعين عامًا،" واصفا هذا التشابه بأنه "أمر ملفت للنظر".

وتابع الكاتب، أنه قبل نحو 46 عاما، مُنحت إسرائيل فرصة لتفادي حرب عربية إسرائيلية كبيرة أخرى ، وهي فرصة فاتتها لأنها كانت عالقة في شبكة من المواقف التي لا أساس لها من الصحة وأخطاء في الحسابات. مؤكدا أنه يجب أن يكون الخيار الذي تواجهه إسرائيل اليوم واضحا على نفس القدر، لكن إسرائيل قد تبقى أسيرة مجموعة مختلفة من المؤسسات المزيفة والموجهة بشكل متساوٍ من السياسات الخاطئة، مثلما حدث قبيل حرب أكتوبر.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تتجاوب مع طروحات قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، من منطلق القوة الإسرائيلية الفائقة عن قوة حماس، وشكوكها فيه بسبب موقفه من إسرائيل، وهو الأمر الذي حدث في حرب أكتوبر مع مصر والرئيس السادات.

وأشار إلى أن مصر فاجأت إسرائيل وكبدتها خسائر كبيرة في الحرب، بينما تكبدت مصر خسائر أقل بكثير من التضحيات التي كانت مستعدة لتقديمها، وحصلت إسرائيل على أقل بكثير جدا مما كانت تطالب به في البداية، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يتكرر في قطاع غزة، وتوافق إسرائيل في المستقبل على ما كانت ترفضه في الماضي.

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