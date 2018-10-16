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الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:38 م
سيناء 2018
سيناء 2018
هاني حسين
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التنظيمات المتطرفة في المنطقة هي سبب الفوضى واستهداف مفهوم الدولة الوطنية، ومصر لها موقف ثابت من مكافحة الإرهاب وخبرة كبيرة في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعمل ضد الدولة وترفع السلاح وتستهدف أمن الشعوب بدرجة كبيرة.

وأضاف "راضي" في حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن العملية الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات كبيرة تجاه العناصر الإرهابية، وهناك ملحمة عظيمة تدور في شمال سيناء للحرب على الإرهاب، وسيتم دحر تلك التنظيمات الإرهابية ومحاصرتها .

وتابع:" ما يحدث في سيناء بناء على مجهودات سابقة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على مدار سنوات عدة في جمع المعلومات وتبلورت تلك المجهودات في عملية شاملة قائمة على معلومات دقيقة"،مؤكدا على أن الحرب ضد الإرهاب تتم بين جيوش نظامية وبين أفراد وجماعات غير نظامية، ومن الطبيعي أن تأخذ وقت طويل لأنها أشبه بحرب العصابات.

وأكمل:"كافة التنظيمات الإرهابية تعمل ضد الحياة وعناصرها أصحاب عقائد فاسدة يجب أن يتم اقتلاعها من جذورها، وهذه التنظيمات بعيدة عن تعاليم أي دين سماوي".

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