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منوعات

نجوم منعهم الجمهور من الغناء.. أم كلثوم وعبدالحليم ومحمد عبده الأبرز

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:17 ص
صدى البلد
عزة عاطف
يذهب الجمهور إلى الحفلات لتطرب آذانهم أصوات مطربيهم المفضلين، ولكن في مشاهد غير مسبوقة يرصدها «صدى البلد» يوقف فيها الجمهور مطربين شهيرين عن الغناء والاندماج.

«عبدالحليم حافظ»: "أنا كمان بعرف استظرف"، استفز الجمهور عبدالحليم حافظ خلال غنائه لـ«قارئة الفنجان» بعلو أصواتهم ورميه بالكلمات الساخرة التي لم يستطع معها الاندماج في الغناء، ففاجأهم بتلك الجملة وقام بـ"الصفير" قائلًا بأنه يمكنه أيضًا إطلاق الصافرات والتشويش.
وفي موقف آخر خلال حفل وطني تعالت فيه نغمات عبد الحليم في أغنية «احلف بسماها وبترابها»، قامت فتاة بالرقص على المسرح فتوقف عبدالحليم عن الغناء موبخًا إياها لكي تجلس.


«أم كلثوم».. خلال إحدى حفلات أم كلثوم المشتعلة بالحماس مع أغنية «انت عمري» ومقطع "الآهات" النادرة، قاطع الجمهور أم كلثوم بالتصفيق والتشويش لكي تعيد مقطع "خدني لحنانك خدني عن العيون وابعدني..." إلى آخر المقطع، فعادته أم كلثوم مما أربك الفرقة الموسيقية وظهر على وجه أم كلثوم التوتر، فأشار لها عازف الناي بـ"لا" عندما طلب منها الجمهور أن تعيد المقطع للمرة الرابعة.


«محمد الأمين» .. المغني السوداني الشهير، "كنت تتعلم تجامل لو فؤادك مرة جرب" يبدو أن هذا المقطع من الأغنية أثار مشاعر الجمهور فانبعثت إلى الخارج كترديد للأغنية مع مطربهم المحبب الذي لا يعرف المجاملة، فتوقف بدوره عن الغناء منفعلًا "يا تغنوا انتو يا أغني أنا"، وأشار لفرقته بالإنتهاء بغضب شديد من جمهوره "انتو جايين تسمعوا مش تغنوا"، ولكنه عاد أخيرًا ليعتذر عن إنفعاله المبالغ فيه بعدما هدأ.


«محمد عبده» .. لم تكن بنات الرياض هن فقط من قمن بـ"تخريب" حفل الفنان محمد عبده كما عبر رواد التواصل الاجتماعي وقتها، فقد تعالت أصوات الرجال فوق أصوات البنات التي ظهرت بقوة في منافسة شرسة وقف محمد عبده يشاهدها باستمتاع، مشيرًا إليهم بتساؤل "بتغنوا إنتو؟ طب وأنا؟".

«إليسا» أيضًا لم تسلم من تشويش الجمهور عليها لترديدهم الأغاني فوقفت ووجهت المايك نحوهم لكي يستمروا وقد عبرت عن فرحتها بذلك عبر حسابها على «انستجرام» رغم عدم قدرتها على سحب المايك من الجمهور لفترة من الوقت.

«أحلام» .. توقفت المطربة أحلام فجأة عن الغناء في حفل بمدينة جرش الأردنية لتشاهد مع الجمهور خسوف القمر.

والمطرب «عبادي الجوهر» يسخر من الجمهور على طريقة «الأمين».

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