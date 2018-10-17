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فن

محمد فضل شاكر يحقق نجاحاً كبيراً بـ جرعة جرأة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرح الفنان اللبناني محمد شاكر، أغنية سنجل جديدة، بعنوان "جرعة جرأة" باللهجة المصرية، وذلك عبر تطبيق أنغامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي عمرو المصري، ولحنها محمود أنور، وقام بالتوزيع علي أباظة.

ونجحت الأغنية في الأيام الأولى من طرحها في تحقيق نسب مشاهدة كبيرة، حيث لاقت استحسان الجمهور الذين عبروا عن اعجابهم باللون الغنائي الجديد للفنان، وتقديمه لأول مرة اغنية شبابية ايقاعية بعيدا عن اللون الرومانسي الذي دأب على تقديمه منذ انطلاقته في عالم الفن.

من جهة أخرى لقى شاكر دعم العديد من زملائه داخل الوسط الفني و من مشاهير التواصل الاجتماعي ، حيث شاركت النجمة المغربية دنيا بطمة بمشاركة الاغنية عبر حسابها الرسمي، فضلا عن ملكة جمال العرب فرح الحداد.. وغيرهما.

وعرضت الاغنية بجميع الاذاعات العربية، بالإضافة إلى : راديو يلا مزيكا" أكبر إذاعة تبث أغاني باللغة العربية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وانطلق محمد شاكر في الساحة الغنائية من خلال أغنية «أنا ياجروحي» التي راجت بشكل كبير، ونجح من خلالها في أسر قلوب معجبيه بصوته الدافيء الرومانسي الذي يفيض بالإحساس في تناغم ينبئ بموهبة واعدة ومستقبلًا مشرقًا، خاصة أنه نجل الفنان الكبير فضل شاكر الذي لطالما أحدث حالة من الرومانسية في أغانيه.

ومن أبرز أعمال محمد شاكرـ أغاني "مجروح" و"عارفينك" و"يا حياتي" و"لما تحن"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الناجحة، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد سيكشف عنه لاحقا.

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