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رياضة

شريف: اللعب للأهلي يحتاج التركيز.. وكارتيرون يجيد التعامل مع اللاعبين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يعيش في حالة من التركيز أثناء وجوده على دكة البدلاء، على أمل أن يكون له دورٌ، وحتى يكون مؤثرًا في الوقت الذي يشارك فيه.

وأضاف أن اللعب للأهلي دائمًا ما يحتاج إلى تركيز طول الوقت، وأن ما مضى يجب نسيانه — سواء تألق أو إخفاق — للتفكير فيما هو قادم، موضحا أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، وأنه سبق أن لعب ظهير أيمن وأيسر مع الناشئين، ولاعب وسط مدافع، ومع الفريق الأول لوادي دجلة شارك في جميع المراكز الهجومية.

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون، المدير الفني، يتعامل معنويًا بصورة أكثر من رائعة مع جميع اللاعبين سواء، وأنه سبق وعقد جلسة مع الفريق قبل بداية الموسم أكّد خلالها أنه يحتاج إلى جهود الجميع، وأن كل لاعب سوف يحصل على فرصته.

وشدد لاعب الأهلي، على أن الأهلي ينافس على جميع البطولات التي يشارك بها، وأنه كان يتمنّى التواجد مع الفريق في إفريقيا ولكن الأهم المصلحة العامة للأهلي.

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