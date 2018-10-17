رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر

قال الدكتور نبيل رشوان، الباحث والمحلل المتخصص في الشأن الروسي، إن روسيا حريصة على أن تكون لها علاقات قوية واستراتيجية مع مصر؛ نظرا لموقعها الجغرافي الفريد في المنطقة، وتوطيدًا للعلاقات التاريخية بينهما.





وأضاف «رشوان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أي دولة تطمح لدور استراتيجي في المنطقة، لا بد أن تكون هناك لها علاقات مع مصر.



