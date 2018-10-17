ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
الدكتور نبيل رشوان،
الدكتور نبيل رشوان، المحلل المتخصص في الشأن الروسي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور نبيل رشوان، الباحث والمحلل المتخصص في الشأن الروسي، إن روسيا حريصة على أن تكون لها علاقات قوية واستراتيجية مع مصر؛ نظرا لموقعها الجغرافي الفريد في المنطقة، وتوطيدًا للعلاقات التاريخية بينهما.

وأضاف «رشوان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أي دولة تطمح لدور استراتيجي في المنطقة، لا بد أن تكون هناك لها علاقات مع مصر.

وأوضح المحلل المتخصص في الشأن الروسي، أن مصر مفتاح لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد استطاعت كسر الاحتكار الأمريكي والغربي للسلاح.

ترشيحاتنا

4 إصابات تضرب نجوم ليفربول خلال أسبوع.. ومغردون: الفيفا يجب أن يعوض الريدز

وزير الخارجية الأمريكي يكشف نتائج زيارته للسعودية حول أزمة خاشقجى

الشرطة التركية: لن نفتش القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم

طلعت يوسف: وضعنا محمد صلاح أمام ضغوط لا يتحملها بشر .. فيديو

صورة تجمع الرئيس السيسي وبوتين أثناء تناول العشاء فى سوتشى

حسام مغازي: القوى الناعمة مهمة في المؤتمرات الدولية عن سد النهضة

كريستين لاجارد تؤجل زيارة إلى دول الخليج دون إبداء أسباب

محلل سعودي يرد على أكاذيب الجزيرة.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة جمال خاشقجي

طريقة مبتكرة لتقديم البطاطس إلى أطفالك

رصد إشارات فضائية غامضة دليلاً على وجود كائنات غير البشر

اليوم.. نظر محاكمة عصابة دولية لاتجارها في المخدرات

نيفين جامع: 200 مليون جنيه وجهناها لقطاع التأجير التمويلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو
رشوان: أي دولة تطمح لدور استراتيجي بالمنطقة يجب أن تتعامل مع مصر
هولندا تتعادل مع بلجيكا إيجابيا في مباراة ودية.. فيديو
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين.. السيليساو يفوز في الوقت القاتل.. فيديو
الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟