اليوم .. قمة مصرية - روسية بين السيسى وبوتين في سوتشي

تعقد صباح اليوم الأربعاء قمة مصرية روسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى الروسية.





وتشهد القمة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.



