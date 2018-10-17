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أخبار البلد

اليوم .. قمة مصرية - روسية بين السيسى وبوتين في سوتشي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
الرئيس السيسى وبوتين
الرئيس السيسى وبوتين
محمد عبد المنعم
تعقد صباح اليوم الأربعاء قمة مصرية روسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى الروسية.

وتشهد القمة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل مساء أمس إلى مدينة سوتشي الروسية، و في إطار علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مصر وروسيا، وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين، أقام بوتين مأدبة عشاء غير رسمية تكريمًا للرئيس فور وصول إلى سوتشي أمس ، وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول أهم ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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