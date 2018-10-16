ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شريف: اللقب الإفريقي الهدف الأساسي للجيل الحالي من اللاعبين

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته كانت واضحة في اللعب للأهلي أثناء وجوده مع وادي دجلة، وإنه شرف كبير بالنسبة له أي يكون لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

وأشار شريف، إلى أنه تلقّى عروضًا من أندية أخرى تفوق العرض المادي الذي قدمه الأهلي، ولكن رغبته الأولى والأخيرة كانت ارتداء “الفانلة الحمراء”، وكان قرارًا محسومًا بعيدًا عن الأمور المادية.

وشدد لاعب الأهلي، على أن أهم شيء بالنسبة للفريق في المرحلة المقبلة هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وأن هذا اللقب سيكون نقطة فارقة لهذا الجيل من اللاعبين.

وأكّد شريف، أن الجماهير تمنح الروح في الملعب، وأنه يتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات في المباريات الرسمية، وأن وجودهم مصدر رعب لأي منافس، حتى في حالة عدم وجود توفيق للاعبين في أرض الملعب؛ دائمًا ما تكون الجماهير عاملًا مساعدًا، وتساعد كل لاعب على بذل أقصى جهد، موضحا أن الاجتهاد في التدريبات دائمًا ما يقابله مكافأة إلهية، وهو ما يشعر به أثناء المباريات الرسمية التي يشارك بها.

ترشيحاتنا

وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

التنمية المحلية : 47% نسبة تقنين التوك توك

بوتين والسيسي في جولة على كورنيش سوتشي.. فيديو

محلل سعودي يرد على أكاذيب الجزيرة.. ويكشف آخر تفاصيل أزمة جمال خاشقجي

الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

مصر تعيد الظاهر بيبرس إلى الحياة بتطوير مسجده بتعاون كازاخي.. فيديو

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام لا يدعو إلى تعدد الزوجات

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

الرئاسة: نتباحث حول استعادة حركة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟