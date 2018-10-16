شريف: اللقب الإفريقي الهدف الأساسي للجيل الحالي من اللاعبين

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته كانت واضحة في اللعب للأهلي أثناء وجوده مع وادي دجلة، وإنه شرف كبير بالنسبة له أي يكون لاعبًا ضمن صفوف الفريق.



وأشار شريف، إلى أنه تلقّى عروضًا من أندية أخرى تفوق العرض المادي الذي قدمه الأهلي، ولكن رغبته الأولى والأخيرة كانت ارتداء “الفانلة الحمراء”، وكان قرارًا محسومًا بعيدًا عن الأمور المادية.



وشدد لاعب الأهلي، على أن أهم شيء بالنسبة للفريق في المرحلة المقبلة هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وأن هذا اللقب سيكون نقطة فارقة لهذا الجيل من اللاعبين.



وأكّد شريف، أن الجماهير تمنح الروح في الملعب، وأنه يتمنى أن تملأ الجماهير المدرجات في المباريات الرسمية، وأن وجودهم مصدر رعب لأي منافس، حتى في حالة عدم وجود توفيق للاعبين في أرض الملعب؛ دائمًا ما تكون الجماهير عاملًا مساعدًا، وتساعد كل لاعب على بذل أقصى جهد، موضحا أن الاجتهاد في التدريبات دائمًا ما يقابله مكافأة إلهية، وهو ما يشعر به أثناء المباريات الرسمية التي يشارك بها.