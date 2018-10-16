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أخبار البلد

مديحة عاشور تدعو للاهتمام بالثقافة والفن فى دعم التنمية المستدامة.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:55 م
صدى البلد
قسم الأخبار
دعت الإعلامية مديحة عاشور، إلى الاهتمام بالثقافة والفن كقوى ناعمة تساهم بشكل مباشرة في تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

وأضافت «مديحة»، خلال تقديمها مؤتمر «الاستثمار فى التنمية المستدامة»، أن «أهداف التنمية المستدامة هي استراتيجية لتحقيق مستقبل أفضل فى جميع نواحى الحياة»، مضيفًة:«فى ظل قيادة سياسية وإرادة شعبية تؤمن بأهدافها، نستطيع الاستفادة من عبقرية المكان والإنسان فى مصر لتحقيق حياة كريمة ولائقة».

وأكدت أن استراتيجية التنمية المستدامة تعتبر محور أساسي في مسيرة التنمية الشاملة في مصر، حيث تربط الماضى والحضارة المصرية بالحاضر والمستقبل.

حضر المؤتمر، وزير الطيران المدني السابق مهندس حسين مسعود، واللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق، والقس بولا فؤاد رياض كاهن كنيسة مارى جرجس بالمطرية، واللواء رضا فرحات محافظ الاسكندرية السابق، واللواء أركان حرب محمود ضياء، الفنان أحمد شاكر.
مديحة عاشور تدعو للاهتمام بالثقافة والفن فى دعم التنمية المستدامة.. صور
مديحة عاشور تدعو للاهتمام بالثقافة والفن فى دعم التنمية المستدامة.. صور
مديحة عاشور تدعو للاهتمام بالثقافة والفن فى دعم التنمية المستدامة.. صور

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