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توك شو

محافظ الشرقية عن تقنين التوك توك: اللي بنمسكه بيرخص غصب عنه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:00 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
حسام الحارتي
علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على موضوع تقنين أوضاع وترخيص "التوك توك"، بقوله: " قضية كبيرة وبنحاول نجبرهم على الترخيص"، مضيفا أنه تم ترخيص "14571 " داخل المحافظة حتى الآن معقبا " اللي بنمسكة بيرخص غصب عنه".

وأكد غراب في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك حملات مكثفة من أجل ضبط المخالفين لترخيص مركبات التوك توك".

وأوضح أن غرامة سير التوك توك تكون " 1000" جنيه، وندرس الآن زيادة الغرامات إلى 5000 جنيه".

وأضاف أن الهدف من تقنين " التوك توك " هو عدم دخول المدن أو السير على الطرق السريعة حفاظ عليهم.

وتساءل غراب قائلا "من الذي يستورد "التوك توك" ويقوم بإدخاله إلى البلاد".

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