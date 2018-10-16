محافظ الشرقية عن تقنين التوك توك: اللي بنمسكه بيرخص غصب عنه

علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على موضوع تقنين أوضاع وترخيص "التوك توك"، بقوله: " قضية كبيرة وبنحاول نجبرهم على الترخيص"، مضيفا أنه تم ترخيص "14571 " داخل المحافظة حتى الآن معقبا " اللي بنمسكة بيرخص غصب عنه".



وأكد غراب في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك حملات مكثفة من أجل ضبط المخالفين لترخيص مركبات التوك توك".



وأوضح أن غرامة سير التوك توك تكون " 1000" جنيه، وندرس الآن زيادة الغرامات إلى 5000 جنيه".



وأضاف أن الهدف من تقنين " التوك توك " هو عدم دخول المدن أو السير على الطرق السريعة حفاظ عليهم.



وتساءل غراب قائلا "من الذي يستورد "التوك توك" ويقوم بإدخاله إلى البلاد".

