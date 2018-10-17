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اقتصاد

مواد البناء تطالب بالإعفاء الجمركي والضريبة على خطوط الإنتاج لدعم الصادرات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
طالب الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إعفاء خطوط الإنتاج الخاصة بمواد البناء من الرسوم الضريبية والجمركية، مع سريان الضريبة علي المنتج النهائي.

واعتبر "الدسوقي" في تصريحات، أن تلك الآلية ستساهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاع وتعزز نفاذ الإنتاج المحلي للأسواق الخارجية، موضحًا أن هناك رغبة ملحة لدي القائمين علي القطاع لتقليل الأعباء المالية الخاصة بالصناعة، موضحًا أنه من غير المنطقي فرض ضرائب عقارية علي المصانع بصورة مُبالغ فيها، معتبرًا انه تقلل فرص التصدير.

وذكر نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن القيادة السياسية تدعم القطاع و كذلك أجهزة الدولة تحفز علي مضاعفة الصادرات، مشيرا إلي أن فرض رسوم إضافية يعوق الصادرات.

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