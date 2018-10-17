الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مكافحة الإرهاب لها أكثر من بعد، ومنها المواجهة المسلحة للعناصر الإرهابية، وتتمثل في العملية الشاملة سيناء 2018، ومكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى تجنيد الشباب واستخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية.





وأضاف "راضي" في حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة للثورة على المفاهيم الدينية المغلوطة التي ترسخت عبر سنوات كثيرة، والتي تعتبر انحرافاً عن صحيح الدين، وهناك مجهود من مؤسسات الدولة الدينية الممثلة في الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بالتعاون مع المدارس والجامعات لنشر صحيح الدين، مضيفا: "مبادئ التسامح والمواطنة واضحة ومنتشرة ، ولا فارق بين مصري وآخر".



