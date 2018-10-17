ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:51 ص
بسام راضي
بسام راضي
هاني حسين
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مكافحة الإرهاب لها أكثر من بعد، ومنها المواجهة المسلحة للعناصر الإرهابية، وتتمثل في العملية الشاملة سيناء 2018، ومكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى تجنيد الشباب واستخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية. 

وأضاف "راضي" في حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة للثورة على المفاهيم الدينية المغلوطة التي ترسخت عبر سنوات كثيرة، والتي تعتبر انحرافاً عن صحيح الدين، وهناك مجهود من مؤسسات الدولة الدينية الممثلة في الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بالتعاون مع المدارس والجامعات لنشر صحيح الدين، مضيفا: "مبادئ التسامح والمواطنة واضحة ومنتشرة ، ولا فارق بين مصري وآخر".

وتابع: "خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت منذ 4 سنوات وحققت نجاحات بخطى ثابتة بشهادة المؤسسات الدولية، ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحققنا تلك النجاحات في خطة الإصلاح الاقتصادي بفضل تحمل ووعي وتفهم الشعب المصري".

ترشيحاتنا

تطهير محيط مفوضية اللاجئين بأكتوبر من الإشغالات.. صور

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية

الماتش يعلن موقف عماد متعب من عرض ماورفيرك النمساوي .. فيديو

تونس تحرم مصر من صدارة المجموعة بثنائية فى شباك النيجر.. فيديو

بوتين والسيسي في جولة على كورنيش سوتشي.. فيديو

حكم التيمم لمن لا يستطيع الحركة.. علي جمعة يجيب

الشعب السعودى يحتفل بقرار الملك بإعادة صرف العلاوة السنوية

الشرطة التركية: لن نفتش القنصلية السعودية في اسطنبول اليوم

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

شاهد.. رسالة ميدو لـ علي سعيد الكعبى بعد فوز منتخب مصر على سوازيلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

الرئاسة: لا تفرقة بين المصريين.. ومبادئ التسامح والمواطنة منتشرة.. فيديو
مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟