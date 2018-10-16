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أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:20 م
أحمد شيحة، رئيس
أحمد شيحة، رئيس المجلس المصري الروسي السابق
كـريـم الـخـطـيـب
قال أحمد شيحة، رئيس المجلس المصري الروسي السابق، إن الاستقرار الأمني والسياسي في مصر ساهم فى توطيد العلاقات مع الدول الكبرى.

وأضاف شيحة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدول الكبرى في العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر بسبب موقعها الاستراتيجي تاريخها في المنطقة.

وأوضح أن مصر استعادت قوتها بعد 30 يونيو بعد ما حدث استقرار بها ونجحت فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الاقتصاد لن يؤتى ثماره إلا بعد تحقيق استقرار سياسي وأمني، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر وروسيا حاليا تبلغ 6.7 مليار دولار.

وشدد على أنه يجب التركيز على مجال التصنيع بين مصر وروسيا، لافتا إلى أن الدول الخارجية أصبح لديها اطمئنان بشأن الأوضاع فى مصر بفضل علاقات الرئيس السيسي مع كل دول العالم، وهناك احترام متبادل في العلاقات لأن الجميع يعلم دور مصر جيدا.

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