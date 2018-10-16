بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تطبيق منظومة النظافة الجديدة بأحياء مدينة الخارجة كمرحلة اولى حيث تعتمد المنظومة على الجمع المنزلي يوميا من خلال العاملين التابعين لمصنع تدوير المخلفات على أن تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة نظافة الأحياء .



شدد المحافظ على ضرورة رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل على عدم تراكم أي مخلفات فى الشارع.



ولفت الزملوط، إلى أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على المظهر الجمالي للأحياء والقضاء على تجمعات القمامة العشوائية التي تكون مأوى للحيوانات الضالة والحشرات وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.



وأشار المحافظ، إلى أن مصنع تدوير القمامة الخاص بالمحافظة، جرى تشغيله بعد توقف دام سنوات من قبل أحد الشباب ، ويتولى فرز جميع القمامة وإعادة تدويرها مرة أخرى بهدف تعظيم الاستفادة منها وتوفير فرص عمل للشباب.

