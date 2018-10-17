يوم الغذاء أم الجوع العالمي؟ .. إفريقيا تتصدر مأساة الجوعى بملايين الضحايا.. 14 مليون طفل يقتلهم الجوع في القارة السمراء فقط

هكذا تؤثر قضايا المناخ والهجرة على الغذاء في العالم

النصف المضيء والنصف المظلم من وجه اليوم العالمي للغذاء

يوم الغذاء العالمي في جميع أنحاء العالم









وافق أمس الثلاثاء 16 أكتوبر،يوم الغذاء العالمي حيث تقوم حياة الإنسان على ثنائية الماء والغذاء، إلا أن هناك الملايين من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.





قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها عن الحدث، إنه ولحسن الحظ، بات الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يقام في جميع أنحاء العالم، ليلفت الانتباه إلى مشاكل الأمن الغذائي وغيرها من القضايا الحاسمة التي تؤثر على جميع سكانه.





ما هو اليوم الغذاء العالمي؟





هو حدث سنوي مخصص لمعالجة الجوع العالمي، وترعاه الأمم المتحدة، واختير هذا التاريخ بمناسبة ذكرى إنشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 1945.





تم تأسيس يوم الأغذية العالمي رسميًا من قبل المؤتمر العام العشرين لمنظمة الأغذية والزراعة في نوفمبر 1979، وأصبح الآن موجودا بشكل ملحوظ في أكثر من 150 دولة حول العالم، حيث يجمع وكالات الأمم المتحدة مثل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي مع الحكومات والمنظمات غير الربحية والمزارعين والمناصرين وغيرهم لمعالجة قضايا الأمن الغذائي.





موضوع يوم الغذاء العالمي 2018





سيكون موضوعه هذا العام هو "أفعالنا هي مستقبلنا". وبدأت فكرة موضوع العام من 1981، حيث يصبح هناك موضوع مختلف لكل عام، وكان الموضوع الافتتاحي لعامي 1981و 1982 هو "الغذاء أولا".





وأشار التقرير إلى أن بعض المواضيع الأخرى التي تم إبرازها على مر السنين "حصاد تنوع الطبيعة" في عام 1993 ، "ألف عام خالية من الجوع" في عام 2000 و "أسعار الأغذية - من أزمة إلى استقرار" في عام 2009.





وفي عامي 2016 و2018، يتناول اليوم قضيتي تغير المناخ والهجرة، على التوالي، وتسليط الضوء على الكيفية التي تؤثر بها القضيتان على الإمدادات الغذائية في العالم ، وبالتالي تتأثر إمدادات الأغذية في العالم بها.





أنشطة يوم الغذاء العالمي





في جميع أنحاء العالم ، يتم الاحتفال بالحدث مع أحداث مختلفة في أكثر من 150 دولة حول العالم.





في الولايات المتحدة، يقام يوم الغذاء العالمي تحت رعاية حوالي 450 منظمة من خلال عدد قليل من الفعاليات التي تنظمها منظمة "أوكسفام" وغيرها من المنظمات ومؤتمر قمة "آيوا" للجوع.





في أوروبا ، احتفلت العديد من البلدان أيضًا بيوم الغذاء مع تنظيم أحداث خاصة. في إيطاليا ، قامت الكليات والمنظمات غير الربحية وغيرها من المجموعات ، قامت جميعها بتنظيم مؤتمرات، بينما شارك نجم كرة القدم راؤول جونزاليس سفير النوايا الحسنة في فعاليات في إسبانيا. في بريطانيا، عقدت مجموعة الأغذية في المملكة المتحدة العديد من المؤتمرات والفعاليات الإعلامية لدعم يوم الغذاء العالمي.





في إفريقيا، تبرز تشاد اليوم عادة بإقامة العديد من المؤتمرات والنقاشات، كما ترعى حكومة غانا مؤتمر للأمن الغذائي، وتطلق ناميبيا حملة وطنية للتوعية.





كما تحتفل البلدان الآسيوية بيوم الغذاء العالمي بطرق فريدة من نوعها ، منها معرض الأغذية في إندونيسيا، واحتفالات في مدينة كويجينج في الصين، ومهرجانات الأغذية التي تنظمها الحكومة في بنجلاديش.





وتحتفل أيضا عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بيوم الغذاء العالمي، ففي تشيلي، تقوم المجتمعات المحلية بإقامة معارض للمنتجات الغذائية المحلية بينما يعقد العديد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ومنظمات مختلفة فعاليات في الأرجنتين.





أفكار يوم الأغذية العالمي





عرضت الصحيفة عددا من الأفكار التي يمكن من خلالها تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في هذا اليوم، حيث يمكن لمستخدمي موقع "انستجرام" تنزيل تطبيق " FoodShareFilter" أو "Feedie" لمشاركة طعامهم، وهناك سبب وجيه ليقوموا بذلك، ففي كل مرة يتم خلالها مشاركة وجبة، سيتبرع مطعم بوجبة واحدة لصندوق "Lunchbox"، وهي منظمة تقدم الطعام للأطفال المحتاجين في جنوب إفريقيا.





تتضمن الأفكار الأخرى طلب وتناول الطعام المحلي ، ومعرفة المزيد عن "الغذاء المستدام" و"الجوع في العالم" واستكشاف الثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم.





الجانب المظلم من يوم الغذاء العالمي





ومن جهة أخرى جاء في تقرير موقع "أفريكا نيوز" أنه عادة ما يكون هناك احتفال عالمي في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما الإيطالية، ولكن هناك دول أخرى في جميع أنحاء العالم تقيم فعاليات على المستويين الوطني والمحلي للاحتفال باليوم.





وأضاف أنه بالنسبة لأفريقيا فإن هناك أخبارا سيئة بشأن ارتفاع معدلات الجوع في القارة.





حيث كشفت منظمة الصحة العالمية أن القارة الإفريقية تشهد ارتفاعا في معدلات الجوع بعد انخفاض طويل.





حيث تخسر القارة ما يقرب من 14 مليون طفل دون سن الخامسة ويعاني 59 مليون شخص من التقزم بسبب نقص التغذية.



