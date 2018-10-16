ديوك فرنسا تصيح بقوة أمام الماكينات الألمانية بثنائية جريزمان في أمم أوروبا

عمق منتخب فرنسا جراح ألمانيا بعد الفوز عليها بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (فرنسا)، في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.



سجل الفرنسي أنطوان جريزمان ثنائية فرنسا، في الدقيقتين 62 و82، بينما أحرز توني كروس هدف ألمانيا الوحيد، في الدقيقة 14، ليرتفع رصيد (الديوك) إلى 7 نقاط، مواصلا صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف المانشافت عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.



بدأ ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، المباراة بقوته الضاربة، بالاعتماد على التشكيلة التي خاض بها نهائي كأس العالم 2018، باستثناء تغيير وحيد، بينما أجرى يواكيم لوف 5 تغييرات على تشكيلة ألمانيا، التي واجهت هولندا.



وفرض المنتخب الألماني سطوته على أصحاب الأرض من البداية، ليشن ليروي ساني أولى الهجمات على مرمى فرنسا، بعد مرور 10 دقائق، بتوغله من الجانب الأيسر، مرسلًا عرضية أرضية، قبل أن يبعدها لوريس بقدمه.



ولم تمر سوى 3 دقائق حتى تسبب ساني في احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح ألمانيا، بعدما اصطدمت عرضيته بيد كيمبيمبي، لينبري لها كروس، ليتقدم المانشافت بهدف.



وتواصلت خطورة ساني بعدما انطلق اللاعب الألماني بمرتدة، في الدقيقة 18، قبل أن يمرر بينية إلى زميله تيمو فيرنر، لكن لوريس خرج من مرماه وأبعدها ببراعة.



وجاءت أولى محاولات المنتخب الفرنسي على مرمى ألمانيا من تسديدة أرضية ضعيفة، نفذها بول بوجبا، لكنها حادت عن مرمى الحارس مانويل نوير.



ولم تهدأ ماكينات ألمانيا رغم التقدم وتواصل الزحف الهجومي نحو مرمى لوريس، الذي تصدى ببراعة لكافة الهجمات، وسط رعونة مدافعي فرنسا، الذين فشلوا في منع لاعبي المانشافت من الوصول إلى مرماهم.



وشهدت الدقيقة 39 أولى الفرص الحقيقية لرجال ديشامب، بعدما أرسل أنطوان جريزمان كرة بينية داخل منطقة الجزاء، انزلق مبابي لمواجهتها بقدمه داخل الشباك، لكنها طالت عليه، لتضيع فرصة هدف التعادل، لتمر دقائق الشوط الأول دون جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية.



وظهر المنتخب الفرنسي بشكل مغاير مع بداية الشوط الثاني، وتحكم في زمام الأمور، قبل أن يُضيع فرصة هدف محقق، في الدقيقة 51، بعدما أرسل لوكاس هيرنانديز كرة بينية إلى مبابي، الذي سددها بيمناه، وتمكن نوير من إبعادها بقدمه ببراعة إلى ركنية.



ولم تنتظر فرنسا طويلا لترجمة سيطرتها، بعدما نجح جريزمان في تحويل عرضية هيرنانديز برأسية متقنة إلى شباك نوير، معادلا النتيجة لأبطال العالم، في الدقيقة 62.



رد المنتخب الألماني جاء بتسديدة يسارية من سيرجي جنابري، لكن رويس أبعدها بسهولة بقبضة يده، ليقرر لوف، في الدقيقة 76، إجراء أول تغييراته فدفع بجوليان دراكسلر، بدلا من ساني، الذي بدا عليه الإرهاق بعد مجهوده الوفير.



وفي الدقيقة 78، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرنسا، بعد إعاقة بليز ماتويدي من قِبل ماتس هوميلز داخل المنطقة، لينبري لها جريزمان، الذي أودعها الشباك بنجاح، مسجلا الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده.



وحاول لوف تدارك الأمور بإخراج ماتياس جينتر، ليدفع بجوليان براندت، بعد تقدم فرنسا، بينما أخرج ديشامب مهاجمه مبابي، ليقحم عثمان ديمبيلي، بدلا منه، في الدقيقة 86، لتمر الدقائق حتى أطلق الحكم صافرته، معلنا فوز فرنسا بنتيجة 2-1.