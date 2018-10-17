اكتشاف أقدم دليل على الحياة الحيوانية.. حفرية عمرها 635 مليون سنة

اكتشفت علماء أول دليل على حياة الحيوانات على الأرض، حيث وجدوا دلائل على وجود أنواع من الحيوانات القديمة يعود عمرها إلى حوالي 635 مليون سنة، وتم العثور على أقدم حفرية لأول حيوان عاش على كوكب الأرض.





وهناك أدلة تشير إلى أن الحياة ظهرت لأول مرة منذ حوالي 3.7 مليار سنة، حيث يعتقد أن الهياكل المتحجرة، التي تم اكتشافها في كندا في عام 2017، هي كائنات دقيقة تسبق أقدم شكل من أشكال الحياة القديمة منذ حوالي 300 مليون سنة، وفقًا لـ"نيوز ويك".





وتشير الأبحاث المنشورة في Nature Ecology and Evolution الآن إلى أن حياة الحيوانات كانت مزدهرة قبل 635 مليون سنة على الأقل، واكتشف العلماء بقيادة جوردون لاف، من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، مركبا الستيرويد في الصخور القديمة والزيوت القديمة التي كان يمكن إنتاجها فقط بواسطة الإسفنج، والتي عرفت بأنها أقدم أشكال الحياة الحيوانية في الأرض.



