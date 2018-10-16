ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ولي عهد السويد تزور مدرسة تابعة للأونروا بمخيم البقعة الأردني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:57 م
الأميرة فيكتوريا
الأميرة فيكتوريا ولية عهد مملكة السويد
أ ش أ
زارت الأميرة فيكتوريا ولية عهد مملكة السويد اليوم الثلاثاء، مدرسة (البقعة) الابتدائية المختلطة الأولى، إحدى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمخيم البقعة شمال غرب العاصمة الأردنية عمان.

والتقت الأميرة فيكتوريا، بمجموعة من الطلاب الذين قدموا دبكات شعبية من التراث الفلسطيني وبعض ألعاب الوسائل التعليمية.

وقال وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال مرافقته الأميرة السويدية، إن إخفاق المجتمع الدولي في توفير الدعم الكافي للأونروا يعني حرمان أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني من حقهم في التعليم وملايين آخرين من اللاجئين من حقهم في الخدمات الصحية والعيش الكريم، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأونروا هو حفظ لحق خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وهي مسؤولية دولية قانونية وسياسية وأخلاقية.

وأضاف الصفدي -في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)- أن الحفاظ على الأونروا هو استثمار ضروري لبناء السلام والاستقرار، وأن الفشل في حمايتها ودورها له تبعات خطيرة.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا أردنيًا سويديًا مستمرًا لدعم الأونروا، ماليا وسياسيا، لضمان استمرار أداء دورها وفق تكليفها الأممي، مقدمًا الشكر لمملكة السويد على الدعم الذي تقدمه.

وقال وزير الخارجية الأردني إنه إذا فتحت الأونروا مدارسها للعام الدراسي الحالي فإن هناك خطر لإغلاق هذه المدارس العام القادم ما لم يتوفر التمويل المطلوب.

وأضاف أن دعم الأونروا موقف لا بد من أخذه تأكيدا على أن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي، تحسم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وأكد أن الأردن سيستمر ببذل كل جهد ممكن لإنصاف الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم المشروعة كاملة.

ترشيحاتنا

سيد علي ينفعل على الهواء بسبب قرار التموين الأخير.. فيديو

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

الكشف عن اتفاقية جديدة تنقل العلاقات المصرية الروسية إلى أعلى مستوى

في ذكرى خطاب نصر أكتوبر.. تعرف على كواليس أول خطبة للسادات بعد العبور

جابر نصار يطرح مقترحا لتحصيل 20 مليار جنيه ضرائب من الدروس الخصوصية

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

تصرف أحمق من ترامب مع زوجته ميلانيا داخل البيت الأبيض.. شاهد

أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

المهن التعليمية تعلن 3 أخبار سارة للمعلمين.. وتحدد موعد التنفيذ

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

البرازيل تسرق فوزا مثيرا من الأرجنتين بهدف في الدقيقة الأخيرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟