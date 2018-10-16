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فن

تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:18 م
صدى البلد
شيرى نبيل
وجهت الكاتبة والإعلامية أميرة بهي الدين شكرها لموقع صدى البلد عقب استضافتها فى ندوة مساء اليوم من أجل الاحتفال بروايتها الجديدة "برديات مدن الياسمين" التي أصدرتها مؤخرا.

تطرقت أميرة بهي الدين خلال التكريم إلى الحديث عن كواليس التحضير للرواية ومشاريعها القادمة، كما كشفت عن الكثير من آرائها السياسية، وعودتها للساحة الإعلامية من جديد.

وكانت قد استضافت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الكاتبة أميرة بهى الدين، لتوقيع خماسيتها الأدبية ومناقشتها فى أوائل أكتوبر الجاري.
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور
تكريم الإعلامية أميرة بهي الدين فى صدى البلد.. صور

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