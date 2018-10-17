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اقتصاد

نيفين جامع: 200 مليون جنيه وجهناها لقطاع التأجير التمويلي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن توفير الجهاز لـ200 مليون جنيه لدعم نشاط التأجير التمويلي علي مستوى الجمهورية لتمويل المشروعات الاستثمارية.

وقالت "جامع" في تصريحات صحفية، إن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع أنشطة التأجير التمويلي بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

واعتبرت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن ذلك النوع من التمويل يمتاز بتخفيض الالتزامات المالية علي أصحاب المشروعات ويقلل العبء الضريبي علي الأنشطة خصوصا و أن القيمة الإيجارية يتم خصمها من صافي ربح المشروع.

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