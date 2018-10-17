نيفين جامع: 200 مليون جنيه وجهناها لقطاع التأجير التمويلي

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن توفير الجهاز لـ200 مليون جنيه لدعم نشاط التأجير التمويلي علي مستوى الجمهورية لتمويل المشروعات الاستثمارية.





وقالت "جامع" في تصريحات صحفية، إن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع أنشطة التأجير التمويلي بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.



