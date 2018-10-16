عبد الوهاب عزت: طب أسنان عين شمس دائما سباقة ورائدة

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إننا نحتاج ليصل للجميع حقيقة ما يحدث من تطور داخل كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.



وأضاف عزت، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر طب مؤتمر كلية طب الأسنان جامعة عين شمس الدولي الثالث، أن كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، دائما سباقة، ورائدة.



ويناقش المؤتمر الجديد في عالم طب الأسنان، من خلال ما يضمه من جلسات وورش عمل، تستمر على مدار 3 أيام، من الأربعاء وحتى الجمعة.



وتقام على هامش المؤتمر، 14 ورشة عمل، بحضور ومشاركة 34 متحدثا دوليا، و195 طبيبا من المصريين والعرب.

