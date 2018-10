ملتقى القاهرة السينمائي يكشف عن القائمة الأولية للمشروعات المشاركة في فعالياته.. وفيلم لما بنتولد الأبرز لـ تامر عزت

استقبل ملتقى القاهرة السينمائي 107 مشاريع، تنوعت بين الروائية والوثائقية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، جاءت من سوريا ولبنان وليبيا والعراق وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر.





المشروعات التي استقبلها ملتقى القاهرة السينمائي قوية وتناقش موضوعات مهمة صنعها مخرجون محترفون وواعدون، وقد وجدت لجنة الاختيار صعوبة كبيرة في تحديد قائمة أولية تتكون من 15 مشروعًا، ومن المقرر الإعلان عن مشروعات أفلام أخرى في المؤتمر الصحفي المقبل للمهرجان.





وجاء هذا مع انضمام شركة السينما العراقية إلى شركاء ورعاة ملتقى القاهرة السينمائي بتقديم جائزة نقدية قدرها 5 آلاف دولار لأحد المشروعات المشاركة، وعن هذا يقول زيد جواد مؤسس السينما العراقية: "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أهم مهرجانات السينما الدولية، وبالتأكيد فإن ملتقى القاهرة السينمائي جاذب لعدد كبير من المشروعات الواعدة، وبما أننا ندعم الأفلام العربية من خلال عرضها ضمن السينما العراقية؛ نريد أيضا دعم الأفلام العربية قبل انتهائها، وملتقى القاهرة السينمائي يعد مكانًا مهمًا لذلك‎، وهذا يجعلنا سعيدين بأن نكون جزءًا من الدعم الذي سيتم تقديمه لأحد المشروعات القوية المشاركة في الفعاليات".





وقال زيد الكردي، المدير العام لشركة نيوسنشري: "هذه دورة تاريخية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويسعدنا أن نكون جزءًا منها من خلال تقديم الدعم لأحد مشروعات الأفلام العربية المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا نحو دعم صناعة السينما في العالم العربي".





وتتواجد شبكة OSN ضمن رعاة الملتقى أيضًا، حيث ستوفر لمشروع الفيلم الفائز، تكاليف مرحلة ما بعد الإنتاج، بالإضافة إلى عرض أول للفيلم في وقت الذروة، ضمن قناتها المميزة باللغة العربية OSN، يا هلا سينما HD.





وعلق على ذلك عماد مرقص، الرئيس التنفيذي للمحتوى في OSN "دعم المواهب الشابة وتشجيع الإبداع في المحتوى التلفزيوني بالعالم العربي، هي واحدة من أهم الأعمدة لدينا في OSN. وبالإضافة إلى الإنتاجات من مختلف أنحاء العالم، نحن نهتم جدًا بالقصص في العالم العربي وشمال أفريقيا ونؤمن باستخدام منصتنا في تعزيز وتشجيع مواهب المستقبل. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقدم فرصة مثيرة في هذا الإطار".





كما قال جمال جميع مدير شركة ERGO التي كانت تحمل في السابق اسم Creative Media Ventures وتقدم جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار باعتبارها إحدى شركاء ورعاة الملتقى "نتطلع إلى المشاركة في النسخة الأربعين من مهرجان القاهرة

السينمائي الدولي والذي يتيح لنا الفرصة لمساندة وتشجيع المواهب العربية الواعدة في مجال صناعة الأفلام في سعيهم للارتقاء بالمستوى الفني لمشاريعهم السنيمائية والوصول بها إلى العالمية".





وأضاف جيانلوكا شاكرا المدير التنفيذي في Front Row Distribution "بلا شك فإن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حاجة إلى قائد مثل رئيسه الحالي محمد حفظي، الذي لا يملك فقط الشغف والنزاهة، ولكن لديه رؤية وأفكارًا عظيمة عما تتوجه إليه صناعة السينما، فمن خلال أشخاص مثله، يمكن للمهرجان أن يزدهر ولا يعود فقط إلى أيامه الخوالي، ولكن يساعد في إلهام وتعليم سوق سينمائي ومنطقة عربية في أمس الحاجة إلى دماء جديدة عصرية وفعالة".





وفي نسخة 2018 من ملتقى القاهرة السينمائي، تم اختيار المشروعات التي تمثل قضايا مختلفة تؤرق العالم العربي، من بينها حقوق المرأة والعيش في ويلات الحرب ومعنى الوطن والانتماء، وتأكيدًا على قيم هذه القضايا، اختارت اللجنة المشروعات التي تمنح الصوت للقضايا الشائعة، وتقدمها من خلال محتوى وشكل إبداعيين، كما سوف تقوم نسخة 2018 من الملتقى بعرض مشروعات لمخرجين واعدين جدد، بالتوازي مع أعمال مخرجين معروفين.





ووسيشارك في الملتقى المخرج العراقي المخضرم قتيبة الجنابي من خلال مشروع الفيلم الروائي الطويل رجل الخشب في مرحلة ما بعد الإنتاج، كذلك المخرج المصري أسامة فوزي بفيلمه أسود وردي، وهو الثالث ضمن ثلاثية صنعها مع السيناريست والروائي مصطفى ذكري.





ووقع الاختيار أيضًا على شرق الظهيرة، وهو مشروع الفيلم الروائي الطويل الثاني في مرحلة التطوير للمخرجة المصرية هالة القوصي، والتي تحدثت عنه قائلةً "باختصار، أنا أقدم حكايات يومية عما يتم تهميشه أو ما لا تتم ملاحظته بالقدر الكافي أو المبالغة في ملاحظته أيضًا، وأنا أؤمن بقدرة القصص الصغيرة على الربط بين الناس بكامل اختلافاتهم من خلال الضرورات الإنسانية"، بالإضافة إلى المخرجين المعروفين، يقدم الملتقى هذا العام مشروعات لمخرجين واعدين يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، فهذا العام يشارك المخرج المصري السويسري تامر راجلي من خلال مشروع فيلم يحكي قصة مغامرة وطازجة تحدث في مصر ويحمل اسم Missed You. الفيلم عن ترنيمة امرأة شرقية من أجل الحصول على

القوة والحرية.





ومن الأردن يشارك المخرج أمجد الرشيد بفيلمه الطويل الأول إنشالله ولد، والذي يحكي عنه قائلًا "كرجل نشأ وسط عائلة تتكون أغلبيتها من النساء، كنت أسمع قصصهن عن الانفصال والخيانة وسوء المعاملة والتضحيات والعنف، ووجدت نفسي متشبعًا بتجاربهن، ومأخوذا بظلم الحياة لهن، وكنتيجة لذلك أصبحت عازمًا على أن أسلط الضوء على كفاحهم من خلال صناعة الأفلام، هذا بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات المواجهة ضد الممارسات الظالمة التي أصبحت حقيقة

عالمية متخفية تحت أسماء مختلفة".





وفي فئة ما بعد الإنتاج، اختار الملتقى مشروع فيلم عاش يا كابتن للمخرجة مي زايد، والذي يحكي قصة زبيبة، الفتاة ذات الـ14 عامًا التي تنافس في مسابقتها المحلية الأولى في بطولة رفع الأثقال، وتستمر في ذلك حتى عمر الـ18 عامًا حين يتوفى كابتن رمضان، مدربها وأباها الروحي. يعد عاش يا كابتن أحد الأفلام المنتظرة دوليًا، ومن المتوقع أن يحصل على دعمه في مراحله الأخيرة من خلال ملتقى القاهرة السينمائي.





أيضًا في فئة الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، هناك مشروع لما بنتولد للمخرج المصري تامر عزت، والذي جذب الانتباه بسبب قصته المحلية حين تم اختياره أثناء مرحلة التطوير في الدورة الأولى من ملتقى القاهرة السينمائي في 2010، وكانت مؤلفة الفيلم نادين شمس لا تزال على قيد الحياة، بعد هذه السنوات يسعد الملتقى بقدرة تامر على المواصلة في تحقيق المشروع إلى واقع.





ويحظى ملتقى القاهرة السينمائي هذا العام، بدعم "OSN، ERGO، نيوسنشري للإنتاج، Front Row Distribution، ستوديوهات أروما، شركة السينما العراقية، مركز السينما العربية"، والذين يقدمون جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المختارة، وتتخطى قيمة جوائز هذا العام 100 ألف دولار أميركي.





وفيما يلي القائمة الأولية للمشروعات المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي:





الأفلام الروائية - مرحلة التطوير:





إنشالله ولد | إخراج: أمجد الرشيد | الأردن

شرق الظهيرة | إخراج: هالة القوصي | مصر

ذات مرة في طرابلس | إخراج: عبدالله الغالي | ليبيا

Missed You | إخراج: تامر راجلي | مصر، سويسرا

أسود وردي | إخراج: أسامة فوزي | مصر

Severed Head | إخراج: لطفي عاشور | تونس

على طول الليل | إخراج: لطيفة سعيد | الجزائر





الأفلام الروائية - مرحلة ما بعد الإنتاج:





قبل ما يفوت الفوت | إخراج: مجدي الأخضر | تونس

لما بنتولد | إخراج: تامر عزت | مصر

رجل الخشب | إخراج: قتيبة الجنابي | العراق





الأفلام التسجيلية - مرحلة التطوير:





نحن في الداخل | إخراج: فرح قاسم | لبنان

نافورة الباخشي سراي | إخراج: محمد طاهر | مصر





الأفلام التسجيلية - مرحلة ما بعد الإنتاج:





عاش يا كابتن | إخراج مي زايد | مصر





بيت من زجاج | إخراج: زينة القهوجي | سوريا