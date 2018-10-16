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أخبار العالم

مسئول روسي: لدينا خطط عديدة لزيادة التعاون مع مصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:28 م
الرئيسان السيسي وبوتين
الرئيسان السيسي وبوتين
لانا طارق
كشف وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتوروف، يوم الثلاثاء، عن امتلاك روسيا العديد من الخطط التى تسعى من خلالها بزيادة تعاونها مع مصر.

وقال الوزير الروسي وفق وكالة "نوفوستي": "لدينا العديد من مجالات التعاون مع الأصدقاء المصريين. وتأتى فى مقدمة هذه القضايا مجال الطاقة، وبناء محطة للطاقة النووية، و كذلك العقد الذي وقع مؤخرا لتوريد سيارات الركاب إلى مصر (سيتم تسليم 1300 سيارة في السنوات القادمة)."

في هذا السياق ،أكد الوزير الروسى على أهمية مشروع المشترك لروسيا والمجر ومصر، قائلا:"نتوقع أن تتطور المنطقة الصناعية، التي قدمت إلى الاتحاد الروسي في منطقة شرق بورسعيد. وسوف نوفر للشركات الروسية جميع البنية التحتية لضمان منطقة مناسبة للإنتاج. ونأمل أن تتطور هذه التوجيهات التي لدينا على جدول الأعمال اليوم في المستقبل القريب".

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