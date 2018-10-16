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حوادث

الأمن يضبط كيشة بعد انتشار فيديو لسبه ركاب أحد قطارات المترو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:26 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " خبرا حول قيام شخص حال استقلاله برفقة آخر أحد قطارات مترو أنفاق الخط الأول (حلوان/المرج) بكسر زجاج فرامل الطوارئ، والتعدى بالسب على الركاب لدى محاولتهم منعه من تدوين اسمه ورقم هاتفه المحمول على العربة من الداخل باسم "كيشة" .

وتبين وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم «كيشة شقاوة».. وأن الشخصين هم م. م.، وشهرته "كيشة بيشة " 19 سنة، وع.ا. 17 سنة، مقيمان بمنطقة المرج .

وتم ضبط الشخصين واعترف الأول بارتكابهما الواقعة منذ حوالى ستة أشهر، وأنه قام بتدوين اسم شهرته بعربة المترو باستخدام "مسمار" على سبيل المزاح، وحدثت مشادة بينه وبعض الركاب دون حدوث تعد، وأن الثانى تربطه به علاقة صداقة وزمالة وليس له دور فى الواقعة.

وبسؤال صاحب الصفحة التي تم نشر الخبر من خلالها أيد ذلك وقرر حدوث الواقعة منذ حوالى ستة أشهر، وأنه حال تصفحه هاتفه المحمول وجد الصور فقام بنشرها.

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