متحدث الوزراء يكشف سبب اهتمام مدبولي بملف الصحة في بورسعيد.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ملف الصحة حظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال جولته في محافظة بورسعيد؛ لأنها المحافظة الأولى التي ستبدأ في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأضاف " سعد " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي اسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، : "زار مدبولي عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل بها والتوسعات القائمة؛ تمهيدا لتطبيق تلك المنظومة، كما تفقد عدد من المدارس واطمأن على سير العملية التعليمية بها".



