ماسك يدفع غرامة 20 مليون دولار.. ويتنحى عن منصبه بـ تسلا

وافق قاض أمريكي على تسوية بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وشركة تسلا والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.



وقد وافق ماسك على دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار والتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة لثلاث سنوات من أجل تسوية اتهامات لربما كانت ستفرض مغادرته للشركة.. كما وافقت تسلا على غرامة بقيمة 20 مليون دولار على الرغم من عدم اتهامها بالاحتيال.



وبموجب التسوية التي جرى التوصل إليها في التاسع والعشرين من سبتمبر سيتعين على تسلا أن تعين رئيس مجلس إدارة مستقلا ومديرين اثنين مستقلين ولجنة إدارة لوضع ضوابط لاتصالات ماسك.